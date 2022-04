In Düsseldorf liegt das politische Machtzentrum von Nordrhein-Westfalen. Doch seit wann ist das so und wie viele Politiker sitzen eigentlich im Landtag.

Essen vor NRW-Wahl 2022: An diese Neuerung müssen sich alle Wähler gewöhnen

Essen. Vor der NRW-Wahl 2022 am 15. Mai müssen die sich die Wähler in Essen umgewöhnen.

Denn die Wahlkreise in Essen sind neu sortiert worden. Das betrifft bei der NRW-Wahl 2022 auch den Wahlkreis des SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty.

Essen vor der NRW-Wahl 2022: Das musst du wissen

Wie schon bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017 ist Essen erneut in vier Wahlkreise aufgeteilt. Allerdings werden die Ergebnisse nicht mehr vergleichbar sein.

Denn die Stadt teilt sich den Wahlkreis 65 nicht mehr mit Mülheim. Der neue Wahlkreis Essen I umfasst nun die Stadtbezirke IV und V im Norden der Stadt, also unter anderem den Heimatort von Thomas Kutschaty (Borbeck).

NRW-Wahl 2022 in Essen: SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty muss in einem neu gebildeten Wahlkreis auf Stimmenfang gehen. Foto: photothek / Xander Heinl / dpa

Es ist nicht die einzige Änderung in Essen. Wir halten dich hier über alle Entwicklungen zur NRW-Wahl 2022 in Essen auf dem Laufenden.

14. April 2022: Das sind die Wahlkreise vor der NRW-Wahl 2022 in Essen

Neben der Trennung von Essen und Mülheim haben sich auch die Zuschnitte der übrigen Wahlkreise 66 bis 68 in Essen geändert. Das betrifft also auch den einzigen Wahlkreis, in dem sich bei der Landtagswahl 2017 ein CDU-Kandidat durchsetzen konnte.

So holte Fabian Strumpf im Wahlkreis 68 die meisten Stimmen. Wenn sich der CDU-Kandidat erneut durchsetzen will, muss er nun auch die Wähler aus Schuir und Bredeney überzeugen. Denn die gehören neuerdings zum Wahlkreis IV. Rüttenscheid wandert dafür in den Wahlkreis III.

Die Kandidaten und Wahlkreise aus Essen bei der NRW-Wahl 2002 im Überblick:

Wahlkreis 65, Essen I:

CDU: Jessica Fuchs

SPD: Thomas Kutschaty

FDP: Klaus Gräber

Grüne: Markus Spitzer-Pachel

AfD: Guido Reil

Linke: Gabriele Giesecke

Wahlkreis 66, Essen II:

CDU: Thomas Ziegler

SPD: Frank Müller

FDP: Heiko Müller

Grüne: Gönül Eğlence

AfD: Jens Schmitz

Linke: Hendrik Suthor

Wahlkreis 67, Essen III:

CDU: Eva Großimlinghaus

SPD: Julia Kahle-Hausmann

FDP: Detlef Heinrich

Grüne: Inga Sponheuer

AfD: Stefanie Brecklinghaus

Linke: Jules El-Khatib

Wahlkreis 68, Essen IV:

CDU: Fabian Schrumpf

SPD: Judith Schlupkothen

FDP: Ralf Witzel

Grüne: Mehrdad Mostofizadeh

AfD: Gabriele Graf

Linke: Cornelia Swillus-Knöchel

14. April 2022: Das sind die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl in Essen

Bei der Landtagswahl 2017 musste die SPD in einer ihrer ehemaligen Ruhrpott-Hochburgen herbe Verluste einstecken. Zwar sicherte sich die Partei über die Erststimme drei von vier Direktmandate und gewann auch die meisten Zweitstimmen.

Aber das Ergebnis fiel denkbar knapp aus:

SPD: 33,4 Prozent

CDU: 27,7 Prozent

Grüne: 6,2 Prozent

FDP: 11,9 Prozent

Linke: 5,6 Prozent

AfD: 9,8 Prozent

Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2012 holte die SPD noch 45 Prozent der Stimmen. Die CDU kam damals nur auf 20 Prozent. (ak)