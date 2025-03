Essen: Speed-Dating im Seniorenheim – „Blitz eingeschlagen“

Acht Minuten – oder 480 Sekunden – mögen nach einer kurzen Zeitspanne klingen. Doch in diesem Zeitraum könnte sich für viele Senioren im Zentrum 60plus (Heckstraße 27) in Essen alles ändern. Hier wagen sie einen großen Schritt – könnte es die letzte Chance für die einsamen Senioren sein?

Im Zentrum 60plus gibt es nämlich ein Speed-Dating der ganz besonderen Art. Nun spricht Leiterin Evelina Muntendorf gegenüber DER WESTEN Klartext: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Essen: Acht Minuten zum Glück? Speed-Dating im Altersheim

Evelina Muntendorf hatte die bezaubernde Idee, dieses Event ins Leben zu rufen. „Ich habe täglich Kontakt mit älteren Menschen und gemerkt, dass viele von ihnen noch nach einem Partner oder einer Partnerin suchen“, erzählt sie im Interview mit DER WESTEN. Und weiter: „Dann kam uns die Idee für Speed-Dating. Wir wollen das Dating aus der Tabu-Zone holen. Denn Sexualität, Liebe und Berührungen spielen auch im höheren Alter noch eine Rolle.“

Also lud sie und ihr Team zum ersten Mal im September 2024 zum Speed-Dating ein – mit einer überwältigenden Resonanz: „40 Frauen und nur etwa acht bis zehn Männer, die Frauen sind eben etwas mutiger“, schmunzelt Evelina Muntendorf. Doch am Ende fanden sich acht mutige Männer und Frauen, die den Schritt wagten.

Evelina Muntendorf, Leiterin des Zentrums 60plus, organisiert das Speed-Dating für die Senioren in Essen. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Bei jedem der bisher drei Termine habe Aufregung und Romantik in der Luft gelegen. „Es wird sich schick gemacht. Man merkt, für die älteren Personen ist es etwas Besonderes“, erinnert sich Muntendorf gegenüber DER WESTEN. Um die romantische Atmosphäre zu verstärken, werde der Raum ein bisschen abgedunkelt und dann – „bekommen sie von uns ein Namensschild, weil es kann schon mal passieren, dass man nach den ganzen Dates den ein oder anderen Namen nicht mehr weiß.“

Sekt, Herzkarten und ganz viel Aufregung

Und nach einem prickelnden Glas Sekt gehe es dann auch schon los: „Die Männer sitzen an einem Tisch, die Frauen an einem anderen – und alle wechseln nach acht Minuten“, erklärt die Einrichtungs-Leitung mit einem Lächeln.

Auf Herzkarten notieren die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung ihrer Adresse. Außerdem kreuzen sie – neben dem Namen des jeweiligen Dates – ein „Ja“ oder „Nein“ an. Haben beide Teilnehmer ein „Ja“ angekreuzt, gibt es am nächsten Tag einen Anruf vom DRK, um die Kontaktdaten auszutauschen. Und Amor scheint seine Pfeile schon abgeschossen zu haben: So mancher Teilnehmer hat seine Herzenspartner bereits bei den Events gefunden.

Evelina Muntendorf, Leiterin des Zentrum 60plus, hält die Herzkarte in die Kamera. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

„Bei einem Pärchen hat es tatsächlich gefunkt. Mir wurde dann gesagt: ‚Bei mir hat der Blitz eingeschlagen‘. Das hat mich sehr berührt“, so die Leiterin aus NRW. Weiter betont sie, dass sie die beiden verliebten Senioren bereits seit November regelmäßig daten würden. Ob bald die Hochzeitsglocken läuten? Das steht wohl noch in den Sternen – aber man weiß ja nie, so Muntendorf.

Es gehe dabei aber nicht immer um die große Liebe. Viele würden einfach nur einen liebevollen Begleiter für den Alltag suchen– jemanden, mit dem man gemeinsam Zeit verbringen kann. „Es gibt keinen Druck mehr, eine Familie zu gründen. Manche kommen, um neue Freundschaften zu finden, andere suchen einfach einen tollen Menschen für ihre Freizeit“, erklärt sie weiter.

Das Speed-Dating ist also ein voller Erfolg, nicht nur für die großen romantischen Begegnungen, sondern auch für all die kleinen Verbindungen. Das vierte Speed-Dating findet am 28. April statt – und wer weiß, vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen Senioren das große Glück dabei.

Wer sich anmelden will – egal ob für die große Liebe oder eine neue Freundschaft – kann sich jederzeit bei DRK-Mitarbeiterin Evelina Muntendorf unter evelina.muntendorf@drk-essen.de oder unter 0201 8474-270 melden.