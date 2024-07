Essen: Bittere Pille! Bewohner kehren Ruhrpott-Stadt reihenweise den Rücken

Was für eine bittere Pille für Essen! Die selbsternannte „Einkaufsstadt“ ist einmal mehr abgestiegen – und zwar, was die Einwohnerzahl angeht und damit aus der Rangliste der größten Städte Deutschlands! Die „Hauptstadt im Ruhrgebiet“ hat laut Zensus 2022 weniger Einwohner als erwartet, der Abstand zur 600.000-Einwohner-Grenze ist viel weiter weg als gedacht.

Dabei hatte man Mitte der 50er-Jahre noch über 700.000 Einwohner. Aktuell weist man nur mehr als 570.000 Einwohner auf, wie die WAZ berichtet. Innerhalb von Jahrzehnten ist die Zahl also um mehr als satte 100.000 Menschen gesunken. Damit rutscht Essen aus den Top 10 der größten Städte der Bundesrepublik. Bitter!

Essen: Bewohner kehren Ruhrpott-Stadt reihenweise den Rücken

Laut Amt für Statistik und Wahlen hatte man beim letzten Zensus 2011 für Essen noch über 583.000 Menschen zu verzeichnen. Die Menschen kehren der Stadt also immer mehr den Rücken. Es gibt über 120.000 Nichtdeutsche in Essen, dazu kommen noch über 70.000 Doppelstaatler.

Dabei ist Essen nicht mal der größte Verlierer in NRW: Anteilig unter den größten deutschen Städten hat Köln mit 5,9 Prozent die größten Verluste zu beklagen (von 1,08 Millionen auf 1,01 Millionen Menschen).

Nicht mal Top 10 mehr

In absoluten Zahlen trifft es Berlin am härtesten: Der Hauptstadt sind rund 130.000 Einwohner im Vergleich zum Zensus 2011 verschwunden. Essen war bis in die 80er Jahre die fünftgrößte Stadt der Republik, jetzt belegt man hinter Bremen nur Platz 11.

Mehr News:

Was das für weitere Konsequenzen, auch finanzieller Natur, nach sich zieht und wie der Leiter des Amtes für Statistik das Messverfahren einschätzt, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.