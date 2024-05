Essen: Bittere Absage! Beliebtes Event in der City fällt komplett ins Wasser

Es ist eines DER Sommer-Highlights in Essen schlechthin – und fällt leider komplett ins Wasser! Eigentlich hätte die Gourmetmeile „Essen… verwöhnt“ in der City vom 17. Juni bis zum 21. Juni stattfinden sollen. Dabei zeigen regionale Spitzengastronomien ihr kulinarisches Können. Besucher und Anwohner können vier Tage lang schlemmen, entdecken und genießen, und das mitten in der Innenstadt. Doch, Pustekuchen!

Das beliebte Event in Essen wurde abgesagt. Der Verein „Essen Genießen“, der die Gourmetmeile organisiert, nennt für die Absage mehrere Grüne. Schon 2023 gab es aus Brandschutzgründen eine kleinere Fläche, die Kosten und Gebühren wurden aber gleichzeitig teurer. Doch noch ein Grund ist mitverantwortlich für die Absage – und der macht traurig…

Essen: Beliebtes Event in der City fällt komplett ins Wasser

Der Organisator bemängelt nämlich außerdem die fehlende Unterstützung von den Geschäften, die von der Meile profitieren würden. Denn die würden wohl kein Teil von Werbekampagnen sein wollen. Fehlender Zusammenhalt in der Pottstadt Essen? Enttäuschend.

Vereinsvorstand Rainer Bierwirth, der „Essen Genießen“ seit seiner Gründung 1999 leitet, sagt: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Schließlich sind wir mit der einzigartigen Gourmetmeile in Essens Innenstadt groß und weit über die Region hinaus bekanntgeworden.“

Veranstalter fordert mehr Hilfe von der Stadt

Er macht zeitgleich Druck auf die Stadt, fordert auch von ihr mehr Unterstützung, wenn die Meile 2025 wieder zurückkehren soll. Bierwirth deutlich: „Für 2025 haben bereits mehr und auch neue Restaurants ihre Teilnahme zugesagt und sind motiviert, im Juni 2025 „Essen… verwöhnt“ durchzuziehen. Nur an welchem Ort und mit welcher Fläche?“

Immerhin: Die Gourmetmeile „Metropole Ruhr“ auf Zeche Zollverein finde aber wie geplant Ende August statt. Ein kleines Trostpflaster für alle Schlemmerfreunde…