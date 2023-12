Essen: Anwohner finden üble Hass-Post im Briefkasten – Polizei schlägt Alarm

Was sich am 3. November in Essen abspielte, beschäftigt nach wie vor die Sicherheitsbehörden. Seinerzeit war eine Pro-Palästina-Demo in der Innenstadt angekündigt. Doch schnell entwickelte sich der Protestzug der über 3.000 Teilnehmer zu einem Islamisten-Aufmarsch in Essen (DER WESTEN berichtete).

Doch noch immer haben Anwohner keine Ruhe, denn: Eine Islamisten-Gruppe, die sogar der Verfassungsschutz beobachtet, wirft Propaganda-Flyer in wildfremde Briefkästen! Mit Hass-Botschaften und Israel-Hetze…

Essen: Anwohner finden Hass-Flyer

Wie ein Betroffener gegenüber DER WESTEN berichtet, warfen Unbekannte den Flyer in seinen Briefkasten in Bergerhausen. Der Inhalt ist verstörend: Auf der Vorderseite sieht man ein Bild eines Kindes, mitten in einer Trümmerlandschaft. Mittig prangt die Aufschrift „Realität Islam“. Auf der Rückseite wird der Leser direkt angesprochen und gefragt: „Wärst Du bereit, für ‚Israel‘ zu sterben?“

Der Staat Israel, der gegen die Terrorbande Hamas Krieg führt, ist darin bewusst in Anführungszeichen gesetzt, dessen Existenzrecht so geleugnet. Zudem wird auf dem Flyer geschrieben, dass es in Deutschland eine staatlich gesteuerte Islamfeindlichkeit gebe. Kein Wort über die Hamas-Mörder, kein Wort zu den Unschuldigen, die die Terroristen als Geiseln halten. Dass die Islamisten-Gruppe „Realität Islam“ keine Spielplatz-Truppe ist, zeigt die Tatsache, dass der Bundesverfassungsschutz sie beobachtet.

Essen: Diesen Flyer warfen die Islamisten von „Realität Islam“ in Briefkästen. Auf der Rückseite wird gegen Israel gehetzt. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Verfassungsschutz beobachtet Islamisten-Gruppe

Unter dem Kapitel „Islamismus/Islamistischer Terrorismus“ warnt der Verfassungsschutz in seinem aktuellen Jahresbericht: „Insbesondere die Auftritte von Gruppierungen (…) wie ‚Realität Islam‘ (…) zielen mit Bildern und Aktionen (…) ab, indem sie zum Beispiel eine staatlich gesteuerte Islamfeindlichkeit behaupten und die deutsche Integrationspolitik als eine Art ‚Assimilationsterror‘ diffamieren.“

Auf Social Media stilisieren sich diese Akteure als Opfer und unterdrückte Minderheit, indem sie „die Gesamtheit der Muslime zu Opfern angeblicher systematischer Diskriminierung durch Staat und Gesellschaft erklären.“ Gegenüber DER WESTEN bestätigt die Polizei Essen Ermittlungen wegen der Flyer-Aktion der Islamisten. Eine Sprecherin: „Der Flyer liegt der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Überprüfung vor. Bürger, die ihn erhalten haben, können sich an die Polizei wenden und dies melden.“