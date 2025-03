Essen: Massenschlägerei in der City! Mann kriegt Messer in Hals – zwei Festnahmen

Brutale Massenschlägerei in Essen! Am Samstagnachmittag (22. März) kam es in der City zu einem üblen Streit – ein junger Mann (24) wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Sonntag (23. März) mitteilt, ging die Auseinandersetzung gegen 17.20 Uhr im Westviertel auf der Meyer-Schwickerath-Straße in Essen los.

Es waren mehrere Personen beteiligt. Das Opfer aus Ratingen erlitt nach DER WESTEN-Information eine Stichverletzung am Hals. Durch den hohen Blutverlust brach er noch auf der Straße mitten in Essen zusammen.

Essen: Massenschlägerei in der City!

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn umgehend, ehe er ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Ratinger schwebte zeitweise in Lebensgefahr, ist inzwischen aber in einem stabilen Zustand. Die Beteiligten flüchteten vom Tatort.

Durch eine sofortige Fahndung konnte die Polizei durch einen zivilen Hundeführer aber in der Nähe einen Syrer (27) und einen Afghanen (17) aufspüren und vorläufig festnehmen. Sie gelten als dringend tatverdächtig.

Die Polizei nahm nach der Messer-Attacke zwei Personen fest. Foto: Justin Brosch

Polizei meldet zwei Festnahmen

Die Hintergründe der Tat sowie die genaue Tatbeteiligung sind noch unklar, werden von einer Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen jetzt ermittelt. Der Vorwurf: ein versuchtes Tötungsdelikt.

Mehr News:

Die Kripo sicherte Spuren am Tatort. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen unter 0201 8290 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de um Hinweise.