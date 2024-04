Essen: Nach Zeugenhinweis! Entflohener Straftäter von der Polizei geschnappt

Jetzt haben sie ihn! Die Polizei fahndete nach einem Straftäter (21), der in Essen ausgebrochen ist. Er war zuvor in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in der Stadt untergebracht.

Am Donnerstag (4. April) büxte er dann während einer medizinischen Behandlung gegen 18 Uhr aus der Uni-Klinik Essen aus. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein – ohne Erfolg. Inzwischen wurde er nach einer Öffentlichkeitsfahndung und einem entscheidenden Zeugenhinweis in Ratingen wieder festgenommen.

Essen: Entflohener Straftäter von der Polizei geschnappt

Zunächst war völlig unklar, wo sich der junge Mann aufhalten könnte. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass er sich entweder noch immer in Essen oder aber in seiner Heimatstadt Ratingen aufhalten könnte. Dort befand er sich tatsächlich.

Er soll laut Polizei noch am Montagabend (8. April) zurück in die geschlossene psychiatrische Einrichtung in Essen gebracht werden. Die Polizei hielt es für möglich, dass er gewalttätig ist. Deshalb sollten Zeugen den Gesuchten auf keinen Fall ansprechen! Diese Gefahr besteht jetzt nicht mehr.