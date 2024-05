Essen: Beliebter Grillplatz wird zum Problem – Anwohner verzweifelt! „Unerträglich“

Es ist ein Problem, das leider immer wieder in Essen zutage tritt, sobald der Sommer frohlockt: verdreckte Grillwiesen! Klar, wenn die Sonne scheint und das Gras saftig-grün glänzt, zieht das immer wieder Menschen an, die grillen wollen. Doch wehe, der Tag ist herum – dann gleichen die Wiesen im Löwental in Essen-Werden einer Müllhalde!

Auf Facebook machte ein erzürnter Anwohner Fotos von den Gegebenheiten vor Ort. Prädikat: unfassbar asozial! Volle Müllsäcke, die nicht mal zugeschnürt sind. Papierbecher und -besteck, das rücksichtslos in der Natur abgelegt wurde. Und Grill-Utensilien wie Anzünder, Streichhölzer, ja selbst Holzkohle, immer und überall. Jetzt haben die Bewohner in Essen die Faxen endgültig dicke!

Essen: Beliebter Grillplatz wird zum Problem

Der Anwohner, der anonym bleiben will, schreibt im Netz: „Die Zustände im Löwental sind einfach nur unerträglich. Am 1. Mai brannten dort gezählte 170 Grillfeuer und über 1.500 Menschen kampierten da auf der Wiese. Das Ordnungsamt und der Wachdienst glänzten schlicht und ergreifend mit Abwesenheit. Anwohner benötigten über eine Stunde, um vom Haus bis zur B224 zu kommen. Zur Krönung gab es noch eine Schlägerei zwischen rund 40 Personen, die dann in einer Messerstecherei mit Verletzten endete. Die Polizei war vor Ort.“

DER WESTEN hat diese Schilderung geprüft. Tatsächlich kam es zwischen vier Syrern zu einem Streit um einen Grillplatz, ein Mann (32) aus Herne verletzte seine Landsleute aus Essen mit einem Messer. Die Polizei bestätigte diesen Fall. Die Wut des Anwohners geht weiter, er schreibt: „Am Morgen konnte man mehrere große Müllberge bestaunen, teils auf dem Kinderspielplatz. Auch diese lächerlichen zwei Dixie-Klos lösen das Problem nicht. Die Büsche sind reichlich mit Fäkalien dekoriert. Den Gestank kann man leider nicht in Bildern einfangen.“ Sein Fazit: „Die Geduld von uns Anwohnern und Anliegern ist fast erschöpft. Es ist unerträglich!“

Unfassbar: In Essen liegen auf den Grillwiesen im Löwental etliche Müllsäcke herum. Foto: Privat

Anwohner wissen nicht mehr weiter! „Unerträglich“

DER WESTEN konfrontierte die Stadt Essen mit den heftigen Vorwürfen. Dort zeigt man sich einsichtig, will schnellstmöglich handeln. Eine Sprecherin: „Geplant ist, dass es im Löwental zu den anstehenden Feier- und Sonntagen eine Zufahrtsbeschränkung geben soll. Die Stichstraße, die zum Leinfahrt führt, wird dann nur noch für Anlieger zugänglich sein.“

Und weiter: „Darüber hinaus soll auch das Sicherheitspersonal auf der Fläche verstärkt werden. Auch die Müllkapazitäten werden weiter erhöht. An den anstehenden Grilltagen ist außerdem geplant, dass die Verkehrsaufsicht verstärkt kontrolliert und falsch geparkte Fahrzeuge auch abschleppen lässt. Auch die Brehminsel soll mit einem Sicherheitsteam kontrolliert werden, um das Grillverbot durchzusetzen.“ Na, es bleibt abzuwarten, ob DAS die Probleme lösen wird…