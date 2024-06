Essen: Anwohner außer sich! Busse immer zu spät – „Passiert einfach nichts“

Riesen-Ärger in Essen! Eigentlich ist man es auch in Altenessen gewohnt, dass Busse der Ruhrbahn relativ pünktlich kommen und problemlos durch die Pottstadt navigiert. Doch im Norden von Essen rumort es, denn: Dort stockt der Verkehr wegen des Recyclinghofes, bremst so die Busse aus – und sorgen so für ein Durcheinander, das es in sich hat!

Dabei sollte der Recyclinghof umziehen, an dem Hauptsitz der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) die neuen Zelte aufschlagen. Noch sieht es danach nicht aus, und das sorgt für Ärger bei Anwohnern. So schimpft Thomas Spilker, der auch FDP-Vorsitzender im Ortsverband Essen-Nord ist, gegenüber DER WESTEN: „Drei Buslinien sind von Dauerstörungen betroffen und alles redet von pünktlichem ÖPNV!“ RUMMS!

Essen: Anwohner außer sich! Busse immer zu spät

Noch immer gebe es eine Lösung für den alten Recyclinghof, obwohl die schon längst in Aussicht gestellt wurde. Spilker wütend:“ Es passiert einfach nichts! Von den Fahrgästen wird kritisiert, dass Anschlussverbindungen nicht erreicht werden.“ Die Zeit vergehe, ohne dass die EBE Lösungen parat hätte. „Die jetzige Situation ist mehr als schlecht. Das darf nicht zulasten der Essener Gebührenzahler gehen.“

Tatsächlich will die EBE den Recyclinghof wieder auf Vordermann bringen. Ein Sprecher bestätigt gegenüber DER WESTEN entsprechende Pläne. Für Lkw soll beispielsweise eine dritte Fahrspur eingerichtet werden, die bei Bedarf auch für den Anlieferverkehr geöffnet werden könne. So könne ein Rückstau eingedämmt und der Verkehr entlastet werden.

Außerdem soll ein bargeldloses Bezahlsystem vor Ort dafür sorgen, dass sich vor der Kasse keine lange Schlange bildet und Kunden das Gelände schneller verlassen. Auch die Stadt selbst will das Problem lösen. Ein Stadtsprecher zu DER WESTEN: „Grundlage eines möglichen Ratsbeschlusses sind die Vorlage und die Konzeptionierung der EBE zur Ertüchtigung des Recyclinghofes sowie Erweiterung einer anderen Recyclingstation.“ Besserung sei also in Sicht. Na, das bleibt zu hoffen…