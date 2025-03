Essen im Ausnahmezustand: Nazis marschieren auf ++ Polizei warnt

Auf die Polizei Essen wartet am Samstag (15. März) eine Mammutaufgabe. Neben einem Aufmarsch von Nazis unter dem Motto „Remigration schafft Wohnraum und Freiheit“ sind nicht nur mehrere Gegendemos angekündigt (mehr dazu hier >>>).

Zeitgleich findet auch das 3.-Liga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden begleiten. Wegen zahlreicher gewaltbereiter Fans aus beiden Lagern ist das Spiel als Hochrisikospiel eingestuft. Die Polizei Essen ist deshalb am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wir berichten über die Geschehnisse in einem Newsblog.

Essen im Ausnahmezustand

12.55 Uhr: Shuttle-Busse zur Hafenstraße

In einer Stunde ist Anstoß zwischen RWE und Dynamo Dresden. Um ein Aufeinandertreffen der Fans aus Sachsen mit dem Heimpublikum zu verhindern, werden Shuttle-Busse vom Hauptbahnhof zur Hafenstraße eingesetzt.

12.47 Uhr: Gegendemo am Hauptbahnhof

Auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs hatte des Bündnis „Essen stellt sich quer“ zeitgleich zur Gegendemo aufgerufen. Gemeinsam mit dem Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ wollen die Demonstranten zur Kundgebung am Hirschlandplatz ziehen. Hier soll um 13 Uhr auch eine Kundgebung der Nazis stattfinden. Diese wollen die Demonstranten mit allen Mitteln stören.

12.28 Uhr: Nazis eingetroffen

Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigen die ersten Teilnehmer des Neonazi-Aufmarschs, die sich am Haupteingang des Essener Hauptbahnhofs versammeln. Es handelt sich Experten zufolge um eine neue Generation von Nazis. Ein Sprecher von „Essen stellt sich quer“, die zum Gegenprotest aufriefen, sagte im Vorfeld gegenüber DER WESTEN: „Es gibt in der Neonazi-Szene ein Revival der ‚Skinhead- und Springerstiefel-Nazis‘ und weiter: „Sie sind überregional gut vernetzt, haben in den vergangenen Jahren immer wieder die ‚Christopher-Street-Day‘-Paraden angegriffen. Hier in Essen ging es zum Glück schief. Jetzt wollen sie wieder ihr Unwesen treiben. Wir werden nicht tolerieren, dass militante Neonazis hier aufmarschieren!“

12.03 Uhr: Nazis ändern ihren Plan

Zunächst hieß es, dass sich die Neonazis um 12.30 Uhr am Hirschlandplatz in Essen formieren wollten. Doch der Plan wurde offenbar geändert. In den Sozialen Netzwerken rief die Organisation „JS“ („Jung uns stark“) zum Treffpunkt am Hauptbahnhof auf. Die Polizei Essen bestätigte das nicht, hielt die Route des Nazi-Aufmarschs aus Sicherheitsgründen geheim.

Die Polizei warnte allerdings im Vorfeld: Aufgrund von mehreren Versammlungen im Bereich der Innenstadt in Essen kann es heute zu Beeinträchtigungen kommen.