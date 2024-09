Essen: Schwerer Unfall bei Mr. Wash ++ Mann durch Scheibe geschleudert

Heftiger Zwischenfall am Donnerstagnachmittag (12. September) bei Mr. Wash in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN kam es gegen 17 Uhr auf dem Gelände der Waschanlagen-Kette an der Gladbecker Straße im Stadtteil Altenessen zu einem schweren Unglück.

Demnach soll ein Mercedes-Fahrer in der Waschanlage die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Ein Mitarbeiter wurde von dem Auto erfasst und durch eine Glasfront geschleudert. Jetzt ermittelt die Polizei Essen.

Essen: Mr. Wash-Mitarbeiter übel erwischt

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mercedes-Fahrer in einer Halle bei Mr. Wash in Altenessen das Gaspedal mit der Bremse verwechselt haben. Statt seinen Wagen zum Stehen zu bringen, muss der Kunde plötzlich Vollgas gegeben haben.

Unglücklicherweise stand zu diesem Zeitpunkt ein Mr.-Wash-Mitarbeiter in der Bahn und wurde von dem Mercedes erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann gegen eine Glasfront geschleudert. Die zerbrach in Stücke, sodass das Unfallopfer durch die Scheibe bis nach draußen flog. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Die Rede ist von einem Knochenbruch und zahlreiche Schnittwunden.

Die Polizei Essen ermittelt nach einem Unfall bei Mr. Wash. Foto: Justin Brosch

Polizei ermittelt nach tragischem Unglück

Der Rettungsdienst rückte an, um den Mann am Unfallort notdürftig zu versorgen. Danach kam der Mann ins Krankenhaus. Derweil hat die Polizei die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Zur Unterstützung der Beamten rückte ein Spezialteam der Polizei Bochum an. Die Beamten fertigten mit einem 3D-Scanner präzise Aufnahmen des Unfallorts an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derweil an.