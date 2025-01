Essen: Massenschlägerei in Altendorf! Der Grund ist absurd

In Essen-Altendorf gab es am Donnerstagabend (30. Januar) eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Laut DER WESTEN-Informationen könnten es um die 20 Personen gewesen sein, die sich vor einem Restaurant geprügelt hatten.

Die Polizei Essen ist Stand 22.00 Uhr noch vor Ort. Verletzte soll es allerdings keine gegeben haben, wie uns eine Sprecherin der Polizei bestätigte.

Essen: Massenschlägerei aus nichtigem Grund

Gegen 21.00 Uhr klingelte bei der Einsatzleitung der Polizei Essen das Telefon. Der Grund: Vor dem Restaurant „AZO – Aisa Zushi Grill” in der Haedenkampstraße im Stadtteil Altendorf schlugen mehrere Personen aufeinander ein. Sofort zogen mehrere Einsatzwagen und zahlreiche Kräfte los.

Essen-Altendorf: Vor diesem Restaurant sollen sich rund 20 Personen geschlagen haben. Foto: Justin Brosch

Vor der Gastronomie konnten die Personen angetroffen und die hitzige Situation dank deeskalierender Maßnahmen aufgelöst werden. Laut einer Polizeisprecherin soll es zu keinen Verletzten gekommen sein.

Auslöser der Auseinandersetzung sollen dabei Streitigkeiten zwischen Kindern gewesen sein. In die hätten sich erwachsene Familienmitglieder eingemischt und da sei die Situation eskaliert.

