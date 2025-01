Essen: Bombenfund nahe der Innenstadt – Sprengung noch heute!

Bombenfund in Essen! In der Nähe der Innenstadt wurde am Donnerstag (30. Januar) ein Blindgänger gefunden. Die Bombe muss noch heute entschärft werden.

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Altendorfer Straße in Essen entdeckt. Nach Informationen von DER WESTEN wurde der Blindgänger bewegt und muss noch heute gesprengt werden. Wir haben alle Infos für dich in unserem Newsblog.

Donnerstag, 30. Januar

11.44 Uhr: Der Blindgänger muss noch am heutigen Tag gesprengt werden, wie Feuerwehrsprecher Christian Schmücker unserer Redaktion mitteilte. Das bedeutete viel Arbeit für die Einsatzkräfte: „Wir müssen ein Loch graben, Sand anliefern lassen“, erklärt Schmücker. Dann erst könne man feststellen, wie aufwendig und wie groß die Explosion wohl ausfallen könnte.

Die Firmen vor Ort sind bereits aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Die Altendorfer Straße und der Berthold-Beitz-Boulevard sollen „möglichst spät“ gesperrt werden, um die Auswirkungen auf die Bürger möglichst gering zu halten. Der Einsatz dürfte sich wohl noch bis in den späten Nachmittag und den frühen Abend ziehen.

11.34 Uhr: Unsere Reporterinnen vor Ort haben mit dem Einsatzleiter gesprochen. Noch ist das mögliche Chaos nicht komplett abzusehen, der abgesperrte Bereich ist noch nicht besonders groß.

11.23 Uhr: Nach ersten Infos ist ein Evakuierungsradius von etwa 300 Metern angedacht. Anwohner gibt es in dem Bereich glücklicherweise nicht viele, da es sich um ein Industriegebiet handelt. Jedoch macht vor allem die potenzielle Verkehrschaos-Situation vielen Ortskennern große Sorgen.

11.09 Uhr: Betroffen von möglichen Sperrungen dürften aber Altendorfer Straße, die Frohnhauser Straße sowie der Berthold-Beitz-Boulevard sein. Die B224 (Hans-Böckler-Straße) könnte verschont bleiben, genauso wie der nahe gelegene Ikea und die Thyssenkrupp-Zentrale.