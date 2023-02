Essen: Mädchen (12) erlebt Horror in S-Bahn – plötzlich prügeln vier Jugendliche auf sie ein

Horror-Erfahrung für eine Minderjährige in Essen! Bei einer S-Bahnfahrt am Freitagabend, den 10. Februar, überraschten plötzlich vier Jugendlichen die Zwölfjährige. Die schlugen und traten auf das Mädchen ein und hörten erst auf, als Bahnmitarbeiter dazwischengingen.

+++ Essen: SEK-Einsatz endet in Überraschung – „Führer Bunker“ entdeckt +++

Beim nächsten Halt stiegen die Täter aus und machten sich einfach so aus dem Staub. Zurück blieb eine verletzte und traumatisierte Zwölfjährige. Am Hauptbahnhof Essen wartete die Polizei auf sie und nahm das arme Mädchen in ihre Obhut. Nun ermitteln die Beamten gegen die Schlägerbande.

Essen: 12-Jährige von Jugendlichen attackiert

Die Fahrt mit der S 2 von Dortmund nach Essen sollte für die Zwölfjährige zum Horror-Trip werden. Als gegen 20.15 Uhr plötzlich vier Jugendliche vor ihr standen, wusste das Mädchen in Begleitung einer gleichaltrigen Freundin gar nicht, wie ihr geschah. Einer der Angreifer stellte sich in die Tür und blockierte den Ausweg, die drei anderen begannen an ihren Haaren zu ziehen und schlugen und traten plötzlich zu.

+++ Essen: Bittere Nachrichten – Parkleuchten-Fans müssen jetzt ganz stark sein +++

Erst als Bahnmitarbeiter einschritten, ließ die Bande von dem Mädchen ab. Beim Halt in Kray Nord machten sie dann die Biege. Am Hauptbahnhof wartete dann die Bundespolizei auf die Jugendliche. Die Beamten informierten umgehend die ihre Eltern, die ihre Tochter nach der Beweisaufnahme wieder mit nach Hause nehmen konnten.

Zwei Täter noch flüchtig

Die Polizei reagierte schnell und fahndete gleich im Nahbereich der Bahnhaltestelle Kray Nord nach den Tatverdächtigen. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren – beide aus Essen – konnte sie abgreifen. Gegen sie und die zwei noch flüchtigen Täter wird wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mehr Meldungen:

Sowohl die Polizeidirektion Sankt Augustin als auch die Bundespolizeiinspektion Dortmund werden bei den Ermittlungen auf die Videoaufnahmen zurückgreifen, die die Gewaltszenerie in der S-Bahn dokumentieren. Diese müssen zunächst noch ausgewertet werden.