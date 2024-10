Essen Light Festival: Kurz nach dem Start macht Nachricht die Runde – damit konnte keiner rechnen

Gerade erst startete das Essen Light Festival in der Essener Innenstadt. Vom 2. bis 13. Oktober kannst du dort Lichtinstallationen bestaunen – bei Deutschlands zweitgrößtem Lichtkunstfest und einem der Top-10 Lichtkunstfeste Europas! Doch das sind nicht die einzigen Zahlen, die das Essen Light Festival geknackt hat…

Auf der anderthalb Kilometer langen WAZ-Route war beim Auftakt am Wochenende so einiges los. Ein „absolutes Highlight bei den Besuchern ist der Kennedyplatz“, so EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff.

Essen Light Festival: neuer Besucherrekord

Denn kurz nach dem Start des Festivals kommt es schon zum ersten Besucherrekord: Es kamen rund 150.000 Menschen, um die Lichtinstallationen zu bestaunen! Allein am Samstag (6. Oktober) waren fast so viele Menschen wie an den besten Adventstagen während des Weihnachtsmarkts Essen unterwegs.

Zusätzlich zu den hohen Besucherzahlen ist auch das durchweg positive Feedback ein Highlight für Röhrhoff. „Unser Plan, die Menschen mehr einzubeziehen und sie Teil des Festivals werden zu lassen, ist voll aufgegangen“, freut er sich. Auch in den sozialen Netzwerken werden unzählige Bilder und Videos des Essen Light Festivals geteilt.

Wer will, kann das Essen Light Festival noch bis zum 13. Oktober besuchen. Die Installationen werden mit Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet und erleuchten bis jeweils 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr, die Innenstadt.