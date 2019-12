Essen: Leiche gefunden – Passant entdeckt toten Mann im Wald +++ Leiche identifiziert

Essen. Schrecklicher Fund am Freitagmorgen in Essen!

Ein Passant hat in einem Waldgebiet an der Wittenbergstraße in Essen an den leblosen Körper eines Mannes gefunden. Der Notarzt konnte vor Ort nur den Tod des Mannes feststellen.

Essen: Passant entdeckt männliche Leiche

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Suizid aus, teilten die Ermittler fünf Tage später mit.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 42-Jährigen, der Anfang der Woche als vermisst gemeldet wurde.

Waldweg gesperrt

Der Waldweg an der Wittenbergstraße war komplett gesperrt.

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. (ms)