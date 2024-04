Essen: Das Warten hat ein Ende – Bewohner können jubeln

Es ist soweit. Nach jahrelangen Arbeiten kann sich Essen über die Fertigstellung des südlichen Abschnitts des Krupp-Parks freuen. Bereits 2009 wurde der nördliche Teil der Anlage eröffnet. Jetzt ist das gesamte Gelände wieder zugänglich.

Der Krupp-Park Süd wurde am 10. April der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Zahlen, die dabei präsentiert wurden, lassen viele Menschen in Essen staunen.

Essen staunt über neuen Krupp-Park

Auf Grundlage des Entwurfes des Landschaftsarchitekturbüros LAND Germany GmbH hat Grün und Gruga insgesamt 5,5 der 8 Hektar Land aufgeforstet. Das Engagement für Biodiversität manifestierte sich in Essens neuem Park durch die Pflanzung von 14 verschiedenen heimischen und klimaresistenten Baumarten. Insgesamt wurden stolze 11.500 Bäume gepflanzt.

Zudem bereichern 7.000 Sträucher in 15 unterschiedlichen Arten sowie 1.500 Stauden und Gräser die grüne Vielfalt. Diese strukturelle Vielfalt spielt eine entscheidende Rolle in der Verbesserung des Stadtklimas, da Bäume durch Verdunstung kühlend wirken und Schatten an heißen Tagen wohltuende Abkühlung bieten.

Essen-OB Kufen begeistert

Oberbürgermeister Thomas Kufen hob die Bedeutung des Parks hervor: „Wo sich früher Teile der Kruppschen Gussstahlfabrik ausdehnten ist eine Parkanlage entstanden, die Jung und Alt einen Ort für Freizeitaktivitäten und Erholung bietet und die Bürgerinnen und Bürger zum Zusammenkommen einlädt“, und ergänzte: „Und zugleich ist das Projekt Krupp-Park eine essentielle Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas. Ich danke allen, die sich an der Planung und Realisierung beteiligt haben und freue mich sehr, dass der Park mit dem heutigen Tag fertiggestellt ist!“

Essen erhält somit nicht nur eine attraktive grüne Lunge, sondern auch einen vielfältigen sozialen Treffpunkt, der das städtische Leben im Ruhrgebiet bereichern wird. Die Stadt Essen erhofft sich, dass die Umgebung von der Strahlkraft des neuen Waldgebiets profitieren wird. Der Krupp-Park werde zu einem Bindeglied zwischen Altendorf und der westlichen Innenstadt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.