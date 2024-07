Essen: Kleinanzeigen enthüllt kurioseste Angebote aus dem Ruhrpott – irre, was dich erwartet

Es ist das größte und wohl auch bekannteste Online-Kleinanzeigenportal Deutschlands: Kleinanzeigen, den meisten noch als eBay Kleinanzeigen bekannt. Ob Mietwohnungen, Autos, gebrauchtes Geschirr zum Verschenken oder Nachbarschaftshilfe – hier wird wirklich jeder fündig. Oft kann der Kunde ein Schnäppchen machen, und das in nahezu jeder Kategorie.

Dabei sind natürlich einige Artikel begehrter als andere. Doch was wird im Ruhrgebiet eigentlich am meisten gekauft und verkauft? Kleinanzeigen hat die Stadt Essen genauer unter die Lupe genommen und nicht nur die Top 5 Kategorien mit den meisten Angeboten in Essen ermittelt, sondern auch die skurrilsten Angebote gekürt.

Essen: Das wird im Ruhrgebiet verkauft

Insgesamt gibt es in Essen über 380.800 Kleinanzeigen (Stand: 26. Juni 2024). Davon stammen die meisten Anzeigen aus Essen-Borbeck (ca. 59.500 Anzeigen) und Altenessen (ca. 50.800 Anzeigen). Auch die am häufigsten verkauften Waren hat das Portal im Rahmen der Untersuchung ermittelt: In ganz Nordrhein-Westfalen werden am häufigsten Konsolen, Comedy-Tickets sowie Tablets und E-Reader angeboten. Neben solchen Angeboten gibt es aber auch skurrile Inserate.

+++ Essen: Restaurant-Chef packt aus – irre, was sich Gastro-Personal erlaubt +++

Das hat nicht jeder im Garten stehen. Ein echtes Kirmesurgestein wird derzeit im Portal zum Verkauf angeboten. Dieses Krokodil, das früher wohl zwei Kindern in einem Fahrgeschäft Platz bot, sorgte schon in den 70er Jahren für Spaß. Einst auf den Jahrmärkten der Region unterwegs, sucht eine ehemalige Kirmesattraktion nun für 550 Euro VB ein neues Abenteuer, wie Kleinanzeigen schreibt.

Inserate für Ruhrpott-Liebhaber

Auch für Liebhaber des Ruhrpotts sind einige Inserate auf der Plattform ideal geeignet. So kann derzeit für 50 Euro VB eine außergewöhnliche Tischlampe aus einem echten Grubenhelm für echte Ruhrpott-Romantik in Essener Wohnzimmern sorgen. Auch einige Rot-Weiss-Essen-Stücke für echte Fans sind auf der Plattform zu finden, zum Beispiel ein Rot-Weiss-Essen-Vogelfutterhäuschen.

Einige selbstgemachte Artikel werden ebenfalls auf Kleinanzeigen angeboten, beispielsweise wartet aktuell (13.07.) in Essen-Borbeck ein selbstgemachter Spiegel aus Dutzenden von Underberg Dosen oder eine Gitarre aus einer Camacho Zigarrenkiste.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Top 5 Kategorien mit den meisten Angeboten in Essen (Stand 26. Juni) sind auf Platz 1 Mode & Beauty, gefolgt von Auto, Fahrrad & Boot, dann Familie, Kind & Baby, Haus & Garten und schließlich Freizeit, Hobby & Nachbarschaft.

Wer also auf der Suche nach dem Besonderen für sein Zuhause ist, wird hier auf jeden Fall fündig. Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich, denn außergewöhnliche Stücke sind oft schnell ausverkauft.