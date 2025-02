Essen: Luxusvilla mit Ruhrblick zum Verkauf – der Preis zieht dir die Schuhe aus

In Essen wurde der Termin für die Zwangsversteigerung einer imposanten Luxusvilla mit Blick auf die Ruhr angesetzt. Bei dem Wert, der für das Anwesen festgelegt wurde, kann es jedoch schwierig werden, einen Käufer zu finden.

Bei dem ersten Versteigerungstermin für die Luxusvilla im Mai des vergangenen Jahres hat sich kein Käufer gefunden. Es gab ausschließlich einen Interessenten, der jedoch gerade einmal 50.000 Euro geboten hat. Dieser Betrag entsprach jedoch nicht einmal ansatzweise der Hälfte des Verkehrswertes der Immobilie in Essen-Kettwig. Daher wurde das Angebot abgelehnt.

Essen: Luxusvilla hat vier Wohneinheiten

Die Luxusvilla in Essen-Kettwig liegt abgelegen, in der unmittelbaren Nachbarschaft der MediClin Fachklinik Rhein/Ruhr. Ein großes Highlight des Anwesens ist der imposante Blick auf das Ruhrtal, welchen man nur selten in Essen findet. Diese Lage und insbesondere die beeindruckende Größe der Immobilie von 2.170 Quadratmetern haben jedoch auch ihren Preis.

Das Mehrfamilienhaus hat vier Wohneinheiten, die auch luxuriös ausgestattet sind. Wie die „WAZ“ berichtet, hat jede Wohnung Echtholzparkett, es gibt teilweise begehbare Duschen und in einigen Wohnbereichen wurden Gas-Kamine eingebaut. Auch wegen dieser „modernen und hochwertigen Ausstattung“ hat eine Gutachterin des Gerichts den Wert des Anwesens in Essen-Kettwig auf 5,24 Millionen Euro festgelegt.

Auf dem Grundstück der Luxusvilla befand sich früher das Ausflugslokal „Seeblick“. Nachdem dieses abgerissen werden musste, wurde das Lokal durch zwei Mehrfamilienhäuser ersetzt. Da der Unternehmer, in dessen Eigentum sich eine dieser Immobilien befindet, die Insolvenz angemeldet hat, wird eine der beiden Häuser jetzt in einer Zwangsversteigerung verkauft.

Amtsgericht hat einen neuen Termin festgelegt

Nachdem man bei dem ersten Termin für die Zwangsversteigerung keinen Käufer finden konnte, hat das Amtsgericht einen neuen Termin am 19. März festgelegt. An diesem Tag sollen sich 293 Gläubiger und Bieter im Sitzungssaal treffen, wie die „WAZ“ berichtet. Bisher ist noch nicht klar, ob die Luxusvilla in Essen-Kettwig nur als Ganzes angeboten wird oder ob die einzelnen Wohnungen der Immobilie versteigert werden.

Um beim zweiten Anlauf tatsächlich einen Käufer zu finden, hat man die Mindestgebot-Grenze von 50 Prozent abgeschafft.