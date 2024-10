Essen: Brutale Messer-Attacke in der Innenstadt – großer Polizei-Einsatz

In Essen kam es am Freitagabend (18. Oktober) zu einer Messer-Attacke in der Innenstadt. Wie der Reporter Frank Schneider auf „X“ am Abend zuerst berichtete, sei ein Mann „durch Stiche in den Hals lebensgefährlich verletzt“ worden. Zudem werde nach dem oder den Tätern gefahndet.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass der Tatort an der Bushaltestelle vom Hauptbahnhof sein muss. Auf Nachfrage von der DER WESTEN bestätigte ein Sprecher der Polizei Essen gegen 22.30 Uhr, dass es zu einer Messer-Attacke gekommen sei und der Einsatz noch laufe. Weitere Einzelheiten zu Opfern, Tätern und dem Tathergang wollte er aus ermittlungstechnischen Gründen jedoch noch nicht nennen.

