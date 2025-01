Essen: Hochwasser-Gefahr! Stadt ergreift Maßnahmen

Die Stadt Essen ist jetzt in Alarmbereitschaft. Schuld ist das Wetter in NRW, das von Sturm und Regen bis hin zu Glätte und Schnee in dieser Woche für eine brisante Lage sorgt. Und die Folgen zeigen sich bereits jetzt. Mehr zur aktuellen Wetter-Lage in NRW liest du hier >>>.

Denn auch die Pegelstände in den Seen und anderen Gewässern stiegen aufgrund der Wassermassen von oben rapide an. In Essen besteht jetzt sogar Hochwasser-Gefahr. Der Stadt bleibt keine andere Wahl, als jetzt einzuschreiten.

Essen: Stadt muss reagieren

Könnte in Essen ein Hochwasser drohen? Die starken Regenfälle der letzten Zeit gaben Anlass zur Sorge. Auch die Stadt Essen warnt auf ihrer Website jetzt vor „steigenden Pegelständen der offenen Gewässer“.

Noch habe das nur vereinzelte Einschränkungen auf Fuß- und Wanderwegen im Essener Stadtgebiet zur Folge. Doch die Pegelstände werden aktuell regelmäßig kontrolliert, um auch die Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten und schnellstmöglich warnen zu können. Aber wo müssen Anwohner jetzt mit Einschränkungen rechnen?

Stadt macht Wege dicht

Das Amt für Straßen und Verkehr hat nun folgende Wege in Essen zugezogen:

Die Schwimmbrücke Holtey

Den Wanderweg entlang der Ruhr zwischen der Marie-Juchacz-Straße und dem Bahnübergang Holthuser Tal einschließlich des Zugangs von dort aus zum S-Bahnhof Holthausen

Den Aufgang zur Laupendahler Landstraße von der Gustav-Heinemann-Brücke aus sowie die Verbindung zur Joseph-Breuer-Straße

Informationen zum Pegelstand und zur potenziellen Hochwasser-Gefahr entnimmst du den Seiten der Stadt Essen.