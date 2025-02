Essener stand mit Helene Fischer auf der Bühne – aber das war noch nicht alles

In Essen macht sich ein junger Künstler bereit, die deutsche Musikszene aufzumischen: Maurice Fuchs. Mit einem Mix aus Deutschpop und Deutschrap wagt er den Sprung ins Rampenlicht. Seine aktuelle Single „Meine Saison“ dreht sich um Durchhaltevermögen und den Mut, einen eigenen Weg zu gehen, „egal, was andere sagen.“

Doch bei ihm sind das nicht nur leere Phrasen. Der 17-Jährige lebt sein eigenes Motto. Und das hat ihn bereits auf Bühnen gebracht, von denen viele nur träumen können. Unsere Redaktion war bei Maurice zu Besuch und hat mit ihm über die Musik geplaudert.

Essener stand mit Helene Fischer auf der Bühne

Maurice‘ musikalische Reise begann früh. Mit acht Jahren trat er in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ auf und bewies dort ein außergewöhnliches Talent: Er erkannte Songs von Michael Jackson in Rekordzeit. Genau dieser Megastar – neben deutschen Künstlern wie Milano und Jazeek – inspirieren ihn. „Dann habe ich nebenbei Klavier und Schlagzeug gelernt und dann habe ich meine Liebe zur Musik entdeckt“, so der Künstler.

Rund ein Jahr später ging alles Schlag auf Schlag: Sein Auftritt in der ARD sorgte für viel Beachtung und keine Geringere als Helene Fischer wurde auf ihn aufmerksam. Die Schlager-Queen lud ihn kurzerhand in ihre Show ein – ein Moment, den er nie vergessen wird. Klingt nach einer perfekten Erfolgsstory? Fast! Denn ein kleines Missgeschick sorgt bis heute für Lacher.

Der Essener Maurice Fuchs beim Open Air Event „Electric Visions“ in Kleve 2024. Foto: Maurice Fuchs Website

Fauxpas in Helene Fischer Show

Maurice erinnert sich lachend an die Helene Fischer Show: „Bei den Proben haben wir Helene Fischer erst nicht erkannt. Und dann meinte die Choreografin: ‚Die ist doch gerade an euch vorbeigelaufen.‘ Ich hab das gar nicht gecheckt!“ Beim Treffen nach der Show wusste er dann natürlich, wen er vor sich hatte – und war beeindruckt: „Die war wirklich super nett.“

Doch wer in der Öffentlichkeit steht, bekommt nicht nur Applaus. Maurice weiß das – und lässt sich nicht beirren. „Sobald man erfolgreicher wird, gibt es immer Hate. Aber da sollte man drüberstehen und einfach sein Ding machen.“

Maurice will hoch hinaus

Sein Ding machen – das heißt: Noch mehr Musik, noch öfter auf der Bühne stehen. Maurice größter Traum: eine eigene Tour. „Das wäre natürlich der Wahnsinn – vor Tausenden Leuten stehen, die meine Songs mitsingen.“ Bis es so weit ist, unterstützten ihn seine Eltern, besonders bei Social Media und der Planung von Auftritten. Doch für den nächsten Karriereschritt wünscht er sich professionelle Hilfe: „Ich würde das lieber mit einem richtigen Management angehen, damit alles organisiert läuft.“

Bis dahin läuft’s aber auch so ziemlich gut. Besonders ein Moment hat sich für immer eingebrannt: sein Auftritt beim Sechstagerennen in Bremen vor über 10.000 Leuten. „Das war ein krasser Moment. Da habe ich wirklich gespürt, dass Leute hinter mir stehen und mich supporten“, berichtet Maurice. Ein echter Motivationsschub!

Aktuell arbeitet Maurice an einer neuen Single – inspiriert von dem Hit „Whistle“ (Florida). Sie soll im März erscheinen. „Das ist richtig cool geworden. Bald wollen wir auch ein Musikvideo drehen“, verrät er. Und wer weiß – vielleicht sieht man ihn auch noch einmal im Fernsehen? „Spielshows wie ‚Schlag den Star‘ fände ich cool. Oder sogar ‚Dschungelcamp‘ – das wäre bestimmt auch ganz lustig!“

Klar ist: Maurice Fuchs hat Bock – auf Musik, auf große Bühnen und auf noch viel mehr. Und wenn er so weitermacht, wird er sich seinen Traum ziemlich sicher erfüllen.