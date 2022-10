Essen Hauptbahnhof lahmgelegt ++ Fußball-Fans randalieren ++ Chaos auch HIER im Ruhrgebiet

Riesen-Chaos am Hauptbahnhof in Essen am frühen Samstagabend (29. Oktober). Der Zugverkehr ist weitestgehend lahmgelegt. Die Deutsche Bahn meldet, dass sich unbefugte Personen auf den Gleisen im Raum Essen befinden. Wie die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN mitteilte, handelt es sich dabei hauptsächlich um Fußball-Fans von Preußen Münster und Rot Weiss Ahlen.

Teile der Fanlager gerieten am Hauptbahnhof aneinander und lieferten sich eine Schlägerei. Einige von ihnen sollen dabei auch die Gleise betreten haben. Neben den Fans der beiden Regionalligisten mischten allerdings auch einige Fans von Rot-Weiss Essen mit, hieß es aus der Leitstelle der Polizei Essen. Die Fans der beiden Regionalligisten waren auf dem Rückweg von Auswärtsspielen in Düsseldorf und Oberhausen. Die Ausschreitungen hatten Konsequenzen für zahlreiche Zugreisende.

Essen Hauptbahnhof lahmgelegt – das musst du jetzt wissen

So musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr am Essener Hauptbahnhof aus Sicherheitsgründen weitestgehend einstellen. Davon ist sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr betroffen. Es kommt zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen.

Viele Linien werden zwischen Duisburg und Dortmund umgeleitet und halten ausnahmsweise in Herne, Gelsenkirchen, Essen-Altenessen und Oberhausen. Das betrifft etwa die Züge der Linien RE1, RE6 und RE11. Auch der RE2 und der RE42 werden über Altenessen umgeleitet. Die Halte Essen Hauptbahnhof und Mülheim Hauptbahnhof entfallen.

Wie lange die Streckensperrung noch andauert, ist unklar. „Wir sind dabei die Fanlager zu trennen und müssen anschließend die Personalien aufnehmen“, teilte die Leitstelle der Essener Polizei gegen 18.45 Uhr mit. Gegen 19.15 Uhr sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn, dass zumindest zwei Gleise wieder freigegeben werden konnten. Einzelne Züge konnten den Hauptbahnhof in Essen demnach wieder passieren.

Stellwerkswerksstörung im Ruhrgebiet mittlerweile wieder aufgehoben

Zeitgleich ereilte Zug-Passagiere im Ruhrgebiet eine weitere Hiobsbotschaft: Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gibt es Probleme am Wanne-Eickel Hauptbahnhof. Wegen eines defekten Stellwerks seien dort alle Gleise gesperrt. Davon betroffen sind Züge der Linien RB43, RB46, RE2,RE42, S2 und RB32.

„Züge warten an geeigneten Bahnhöfen“, heißt es von der Deutschen Bahn. Das Unternehmen kündigte auch in diesem Fall Verspätungen und Ausfälle an.

Die Deutsche Bahn gab inzwischen bekannt, dass das defekte Stellwerk im Raum Wanne-Eickel Hauptbahnhof repariert wurde. Am Samstagabend könne es aber weiterhin zu hohen Verspätungen und Ausfällen kommen. Fahrgäste sollten ihre Verbindungen vorm Reiseantritt also ganz genau prüfen.