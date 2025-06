„Fusion Festival“-Schreck – droht ein Bahn-Chaos?

Endlich hat die Festival-Saison begonnen und Musikfans kommen wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Nach dem „Southside Festival“, das vom 20. bis 22. Juni vonstatten ging, ist als Nächstes das beliebte „Fusion Festival“ an der Reihe. Vom 25. bis zum 29. Juni 2025 reisen Besucher nach Lärz in Mecklenburg-Vorpommern.

Auf einem ehemaligen Militärflugplatz dürfen sich Fans auf Live-Musik freuen. Doch bereits Tage vor dem offiziellen Start des Festivals macht eine Hiobsbotschaft die Runde.

„Fusion Festival“: An- und Abreise problematisch

„Fernab des Alltags entsteht für fünf Tage eine Parallelgesellschaft der ganz speziellen Art. Im kollektiven Ausnahmezustand entfaltet sich an einem Ort ohne Zeit ein Karneval der Sinne, in dem sich die Sehnsucht nach einer besseren Welt spiegelt.“ Mit diesen Worten wollen die Veranstalter Besucher auf der offiziellen Website des „Fusion Festivals“ dazu überzeugen, Tickets zu erwerben.

Ab Mittwoch (25. Juni) werden die ersten Besucher an die Ostsee reisen. Aufgrund von ankündigten Baustellen und Zugausfällen auf der Strecke Berlin – Ostsee hatten die Veranstalter des Festivals bereits Kritik in Richtung der Deutschen Bahn laut werden lassen. Die „Berliner Morgenpost“ berichtet, dass die Deutsche Bahn die Veranstalter bereits Ende März über geplante Streckenausfälle informiert habe. Bahntickets für die nicht existierenden Strecken seien dennoch angeboten worden.

+++ Frau läuft halbnackt übers Hurricane-Festival: Veranstalter muss eingreifen +++

Der Veranstalter des „Fusion Festivals“ informierte die Besucher demnach: „Die massiven Einschränkungen betreffen alle, die mit der Bahn von oder nach Neustrelitz über Berlin reisen möchten.“ Auch die Rückfahrt am 1. Juli könnte problematisch werden, da an diesem Tag sogar Verbindungen in Richtung Rostock betroffen sein könnten. Nun kündigte die Deutsche Bahn auf ihrer Website an, dass es Sonderzüge geben werde, die die Besucher an ihr Ziel bringen sollen.

Eingeschränkter Betrieb der S1

Besonders die eingeschränkte Strecke der S1 zwischen Berlin und Oranienburg könnte zu Problemen führen. Die Veranstalter des „Fusion Festivals“ hatten sogar einen „Kollaps“ der Linie befürchtet. So könnte sich die Abreise ab Neustrelitz schwierig gestalten. Die Deutsche Bahn empfiehlt jedoch keinesfalls auf andere Linien auszuweichen, „weil die Beförderung aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht garantiert werden kann“. Die Veranstalter des Festivals rufen dazu, auf Fahrgemeinschaften zu bilden.

Es bleibt zu hoffen, dass die Festival-Besucher sicher auf dem Gelände des „Fusion“ ankommen werden.