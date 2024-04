Essen Hbf: Polizei erwischt Obdachlosen mit Minderjähriger – erschreckender Fund auf Handy

Als sich mitten in der Nacht von Freitag auf Samstag (6. April) ein Mann mit einer Minderjährigen am Hauptbahnhof Essen aufgehalten hat, wurden Beamte der Bundespolizei stutzig. Die Beamten sprachen die beiden an, um sie nach ihrer Beziehung zueinander zu fragen. Dabei machten sie widersprüchliche Angaben.

Die Beamten aus Essen hakten weiter nach und fanden heraus, dass das 14-jährige Mädchen sogar gesucht wurde. Das ungleiche Paar musste die Polizisten auf die Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof begleiten. Dort kam Erschreckendes zum Vorschein.

Essen: Schock-Fund auf Handy

Weitere Nachforschungen ergaben, dass es sich bei dem 24-jährigen Mann um einen Obdachlosen handelte, der bereits polizeibekannt war – und zwar wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes! Doch er beteuerte nach wie vor, dass er mit dem Mädchen nur eine Freundschaft pflegen würde. Um die Beamten von seiner Unschuld zu überzeugen, legte er Chatverläufe zwischen ihm und der Jugendlichen auf seinem Handy offen.

Doch der Inhalt las sich alles andere als freundschaftlich. Der 24-Jährige forderte die 14-Jährige darin auf, ihn zu küssen. Zudem schickte er ihr Bildmaterial mit pornographischen Inhalten. Aber das war noch nicht alles: In einer App wurden auf dem Smartphone Chatverläufe festgestellt, in denen sich Fotos von Kindern befanden, welche in Unterwäsche und zum Teil nackt posierten.

Beweise erdrückend – Obdachloser wird festgenommen

Das Eis wurde immer dünner für den 24-Jährigen, denn zeitgleich werteten Bundesamten die Videoaufnahmen des Essener Hauptbahnhofes aus. Darauf war zu sehen, wie der Obdachlose seine minderjährige Begleitung auf den Mund küsste. Als die Einsatzkräfte den Mann erneut mit den Vorwürfen konfrontierten, verweigerte er seine Aussage.

Aufgrund der erdrückenden Beweislage wurde der 24-Jährige festgenommen, er sitzt nun in Gewahrsam in Essen. Von dort aus wird er einem zuständigen Richter vorgeführt. Sein Handy wurde zur Auswertung beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu.

Das zuständige Jugendamt wurde informiert und holte die wohnungslose 14-Jährige wenig später in der Dienststelle ab. Sie kam daraufhin zu einer Jugendschutzstelle.