Essen: Schule plötzlich dicht – Stadt bleibt keine Wahl

In Essen sorgt ein Wasserschaden für massive Einschränkungen an der Gertrud-Bäumer-Realschule. Am Mittwoch (12. März) wurden undichte Stellen in der Deckenverkleidung mehrerer Räume entdeckt, die bereits Schäden an Böden und Deckenelementen verursacht hatten.

Die Stadtverwaltung hat umgehend Maßnahmen eingeleitet, doch der Vorfall hat weitreichende Folgen für den Schulbetrieb.

Schule und Turnhalle in Essen gesperrt

Aufgrund der Schäden musste die Wasserversorgung für das gesamte Schulgelände – einschließlich der Turnhalle – abgestellt werden. Das bedeutet: Weder die Schulräume noch die Sporthalle sind derzeit nutzbar. Nach ersten Einschätzungen soll die Sperrung bis mindestens Freitag (14. März) andauern. Bis dahin werden die 838 Schüler und Schülerinnen in den Distanzunterricht wechseln.

Besonders betroffen sind Klassenräume, in denen das Wasser durch die Deckenverkleidung eingedrungen ist. Die Stadt Essen hat bereits mit der Suche nach der Leckage begonnen, um eine schnelle Reparatur zu ermöglichen. Erste Maßnahmen wie das Öffnen der Decken und das Leerräumen der betroffenen Räume wurden bereits umgesetzt, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.

Schüler wechseln in Distanzunterricht

Die Stadtverwaltung Essen betont, dass alles unternommen werde, um die Schäden so schnell wie möglich zu beheben. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Arbeiten tatsächlich bis Freitag abgeschlossen werden können.

Für die Schüler und Schülerinnen bedeutet der Wasserschaden einen ungeplanten Wechsel in den Distanzunterricht. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Reparaturen verzögern und die Schließung der Schule möglicherweise verlängert werden muss.

Essen hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit baulichen Problemen an Schulen zu kämpfen gehabt. Der aktuelle Vorfall zeigt erneut, wie wichtig regelmäßige Kontrollen und eine schnelle Reaktion bei Schäden sind. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Gertrud-Bäumer-Realschule in Essen planmäßig wieder öffnen kann.