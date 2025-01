Essen: Frittenwerk bietet jetzt „Sucuk Fritten“ an – wir haben den Test gemacht

Currywurst und Pommes sind im Ruhrgebiet einfach ein Muss. Neben den Klassiker-Fritten gibt es inzwischen schon bei vielen Imbissbuden verschiedenste Variationen. Vor allem das Frittenwerk lässt sich immer wieder etwas neues einfallen.

Nun geht die Fast-Food-Kette einen ganz neuen Weg. Kurz nach Neujahr sorgte Frittenwerk eigenen Angaben zufolge für eine echte „Weltneuheit“ mit den „Sucuk Fries„. DER WESTEN hat in der Essener Innenstadt die Filiale an der Kettwiger Straße aufgesucht und die neuen Pommes getestet.

Essen: „Sucuk Fries“ im Test – Überraschung beim Geschmack

Die türkische Knoblauchwurst wird zunächst in Stifte geschnitten und anschließend in die Fritteuse geschmissen – innerhalb weniger Minuten sind die „Sucuk Fries“ fertig. Als die Sucuk-Tüte für 3,90 Euro über den Tresen gereicht wird, wirkt die Portion doch recht mickrig – auch für einen Snack. Später werde ich jedoch froh sein, dass die Portion nicht größer ist.

Die Sucuk-Fritten triefen vor Fett, der kleine Karton ist voll davon. Kurz erwische ich mich dabei, wie ich bei der Optik aufgrund der dunklen Farbe an Hundeleckerlies denken muss. Ich wage einen Biss in noch sehr heißen Sucuk-Streifen und werde überrascht. Denn das Team vom Frittenwerk hat bei der Geschmacksankündigung nicht untertrieben. Knoblauchig, würzig und intensiv, hieß es da – und genau das erwartet Kunden.

Sucuk Fries Frittenwerk in Essen Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Großer Vorteil gegenüber Standard-Fritten

Wegen des intensiven Geschmacks stellt sich auch schneller als bei normalen Pommes ein Sättigungsgefühl ein, weshalb die kleine Portion gar nicht mehr so klein wirkt. Noch ein Vorteil im Gegensatz zu normalen Fritten: die „Sucuk“-Fries verlieren in kaltem Zustand kaum an Geschmack und auch nicht an Konsistenz. Somit sind sie für Knoblauchwurst-Fans auch später noch genießbar.

Für einen Euro kriegen Kunden noch eine weitere Neuheit geboten. Denn auch die „Cheesy Sucuk Love“ hat es auf die Speisekarte geschafft. Eine große Portion Knoblauchfritten trifft auf würzigen Sucuk-Crumble, cremige Käsesauce, krosse Röstzwiebeln und frische Petersilie.