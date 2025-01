Essen: Nackte 19-Jährige hangelt sich verzweifelt aus Fenster – „Ich werde vergewaltigt!“

Ismail Habach (19) dachte an nichts Böses, als er am Donnerstagnachmittag durch das Südostviertel in Essen fuhr. In der Manteuffelstraße wurde der Essener plötzlich Zeuge eines Dramas.

Plötzlich sah der 19-Jährige eine Frau, die aus dem Fenster hing. „Erst dachte ich mir nichts dabei, aber als ich mein Autofenster herunterließ, hörte ich, wie sie schrie: ‚Ich brauche Hilfe, ich werde vergewaltigt, ich sterbe heute!‘“ Der Essener zögerte keine Sekunde.

Essen: Frau klettert nackt aus Fenster

„Ich bin sofort ausgestiegen und habe versucht zu helfen. Sie hielt sich oben an der Fensterbank fest.“ Ein Foto des Vorfalls zeigt auch einen unbekleideten Mann, der die junge Frau aus der Wohnung heraus an den Haaren festhielt und versuchte sie, zurück in die Wohnung zu ziehen.

Dramatische Szenen im Südostviertel in Essen. Foto: Justin Brosch

Doch die verzweifelte Frau wollte ihm offenbar entkommen und ließ sich herunter. „Ein anderer Mann und ich haben sie aufgefangen, als sie aus der ersten Etage stürzte. Danach habe ich sofort die Polizei gerufen“, erinnert sich Ismail Habach. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um die junge Frau.

Vergewaltigung? Polizei ermittelt

Die Polizei Essen bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von DER WESTEN. Ein Sprecher erklärte, dass sich die 19-jährige aus Gelsenkirchen gemeinsam mit einer 26-jährigen Frau aus Hattingen und einem Mann (35) aus Gelsenkirchen in der Wohnung getroffen habe. Dort sei es dann zu sexuellen Handlungen gekommen.

Wie es zu dem Treffen kam und ob sich die drei zuvor kannten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten sicherten am Abend Spuren in der Wohnung und ermitteln nun wegen des Verdachts eines Sexualdelikts.

Zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen berichten wir normalerweise nicht über Taten von sexualisierter Gewalt, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn du oder ein Mensch in deinem Umfeld Opfer von sexualisierter Gewalt wurde, erhältst du bei der Notruf-Hotline der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ( 0800 – 22 55 530) sowie beim Hilfe-Telefon des Bundesamts für Familie (116 016) Hilfe. Bei den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs handelt es sich um einen Arbeitsstab der Bundesregierung.