Essen: Frau entdeckt kleinen Hund bei Kleinanzeigen – „Wie schrecklich grausam“

Bei Kleinanzeigen kann man auf allerhand nützliche Dinge stoßen, und das meist auch noch zu unschlagbar günstigen Preisen. Je nachdem kann man auch noch verhandeln. Allerdings sollte eines nie im Online-Portal landen: Lebewesen. Doch wie eine Frau aus Essen nun beim Durchforsten der Seite gemerkt hat, ist genau das passiert.

So fand sie dort eine Anzeige über einen Hund, der doch tatsächlich zum Verschenken inseriert wurde. Die Essenerin konnte das nicht mit ansehen und musste etwas tun.

Essen: Hund bei Kleinanzeigen zu verschenken

Beim Durchforsten des Anzeigenportals Kleinanzeigen ist die Essenerin am Mittwoch (25. Dezember) auf folgendes Inserat gestoßen: „Kleiner süßer Chihuahua zu verschenken“. So hieß es in der Anzeige eines Nutzers aus Stoppenberg. Ob es sich bei dem armen Vierbeiner um ein unerwünschtes Weihnachtsgeschenk handeln könnte?

Vermutlich eher nicht. Denn aus dem Welpenalter ist der Hund lange raus. Neun Jahre soll er laut Angabe des Halters alt sein. Das weiße Fell in seinem Gesicht gibt dem Besitzer recht. Außerdem sei das Tier „sehr liebebedürftig“. Doch warum muss er dann „schnellstmöglich weg“, wie der Halter angibt?

Essenerin will Hund von Kleinanzeigen retten

Der Halter erklärt sich in der Anzeige: „Aufgrund meines Babys muss ich ihn abgeben“. Die Essenerin findet allerdings nicht, dass dies als Grund ausreicht. „Wie schrecklich grausam“ – mit diesen Worten teilt sie Screenshots von der Anzeige in einer Facebook-Gruppe. „Habe bereits eine E-Mail an den Tierschutz Essen geschrieben. Was kann man noch tun?“, fragt die Frau stinksauer um Rat.

In den Kommentaren unter ihrem Beitrag werden sofort Aufschreie anderer Tierfreunde laut. Viele können die Beweggründe des Halters kaum nachvollziehen. Andere ermahnen, man kenne nicht die ganze Geschichte. Doch sind sich alle einig: Statt den Hund über Kleinanzeigen zu verschenken, hätte der Halter auch den Tierschutz involvieren können.

So machen sich die Essener Tierfreunde Sorgen, was nun mit dem kleinen Chihuahua passiert und ob er in fähigen, liebevollen Händen landen wird. Die Anzeige war laut der Essenerin zwischenzeitig schon auf reserviert gestellt und wurde nun endgültig gelöscht.