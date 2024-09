Essen: Mehrere Feuer ausgebrochen! Dutzende Menschen verletzt – auch Kinder

Schlimme Szenen in Essen am Samstag (28. September)! Nach Informationen von DER WESTEN kam es dort an mehreren Stellen zu Bränden, zwei Mehrfamilienhäuser standen in Flammen. Insgesamt wurden 31 Menschen verletzt, darunter auch Kinder.

Das ist allerdings noch nicht alles: Auch in Essen-Katernberg entstand zur gleichen Zeit ein möglicher Tatort. Die Behörden gehen von einem Zusammenhang zwischen allen drei Vorfällen aus.

Essen: Dutzende Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhäusern

An gleich zwei Stellen in Essen kam es am späten Samstagnachmittag zu schweren Bränden. Fast zeitgleich brachen in der Zollvereinstraße und der Altenessenerstraße Feuer in Mehrfamilienhäusern aus. Wie Nico Blum von der Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN erklärte, wurden insgesamt 31 Menschen verletzt – unter anderem zwei Kinder unter fünf Jahren schwer.

Während des Einsatzes mussten mehrere Personen durch die Feuerwehr aus den Häusern gerettet werden, an der Zollvereinstraße war auch ein Hubschrauber im Einsatz. In Altenessen hatten Anwohner bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versucht, den Hilferufenden selbst mit Leitern aus dem Haus zu helfen. „Wir hatten eine hochdramatische Situation, mehrere Personen standen an den Fenstern, in einem Gebäudeeingang hat es gebrannt und auch Kindern und Frauen waren im Gebäude eingeschlossen, der Rückzugsweg war abgeschnitten. Und so musste die Feuerwehr hier eine Menschenrettung durchführen“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Christian Schmücker gegenüber der WAZ.

Darüber hinaus musste die Polizei Essen zur fast gleichen Zeit zur Katernbergerstraße im Stadtteil Katernberg ausrücken. Dort soll eine Person eine Gasflasche in ein Geschäft geschleudert haben.

Essen: Polizei nimmt Mann fest

Obwohl die genauen Hintergründe zu den drei Fällen in Essen noch unklar sind, bestätigt der Sprecher der Feuerwehr Essen gegenüber: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen allen drei Einsatzstellen.“

Mehr aktuelle Themen und News:

Der Anfangsverdacht lautet demnach wohl auf Brandstiftung. Die Mehrfamilienhäuser sind nicht mehr bewohnbar und als mögliche Tatorte abgeriegelt.

Zudem kursiert ein Video auf TikTok, das zeigt, wie der mutmaßliche Täter ein Gemüsegeschäft mit einem Lieferwagen rammt und dadurch dessen Auslage beschädigt. Weiter erklärt der Essener Polizeisprecher Markus Niemann laut der WAZ, dass der Mann mit einer Machete und einem Messer bewaffnet war. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die gleiche Person für die Brände verantwortlich sein soll. Sie war verunfallt und wurde vorläufig festgenommen.