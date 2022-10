Essen: Brand-Serie an Schule – Unterricht muss weiter ausfallen

Gleich zwei Nächte hintereinander musste die Feuerwehr Essen zu einer städtischen Gesamtschule in Altendorf ausrücken. Die Brandmelder hatten in der Nacht zum Donnerstag Alarm geschlagen. Dort eingetroffen, entdeckten die Einsatzkräfte Flammen, die aus den Fenstern eines Klassenzimmers schlugen.

Bei dem Anblick alarmierte der Einsatzleiter der Feuerwehr Essen gleich weitere Kräfte. Die ganze Nacht durch löschten sie das Feuer. Und gleich am nächsten Morgen kam die nächste Meldung rein.

Essen: Heftiger Brand in Klassenzimmer

Um 1.00 Uhr nachts schrillten die Feuermelder in der Gesamtschule Bockmühle im Stadtteil Altendorf – und das nun schon zum zweiten Mal hintereinander. Die Feuerwehr bemerkte beim Eintreffen an der Ohmstraße, dass an der Südseite des Gebäudes bereits die ersten Flammen leckten und sich im ersten Obergeschoss bereits starke Rauchschwaden bildeten.

Ein Klassenzimmer brannte lichterloh. Sogleich alarmierte der Einsatzleiter einen zweiten Löschzug. Die Einsatzkräfte machten sich mit einem Stahlrohr im Innern des Gebäudes an die Löscharbeiten, von außen setzten sie eine Drehleiter ein. Ein weiterer Trupp suchte nach eventuell verletzten Personen in dem komplett verrauchten Schulgebäude, fand aber niemanden.

Mehr Nachrichten aus Essen: Essen: Preis-Wucher bei Imbissbuden! Currywurst immer teurer

Essen: Feuer hat dramatische Konsequenzen

Später kontrollierten die Feuerwehrleute die Schule noch auf letzte Brandnester und setzten einen Hochleistungslüfter, um den Rauch loszuwerden. Insgesamt war die Feuerwehr mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzt und der Freiwilligen Feuerwehr Borbeck über drei Stunden im Einsatz.

Noch mehr aus der Stadt: Essen: Plötzlich weg! Rü-Passanten traurig – „Alles hat ein Ende“

Am Morgen um 6.30 Uhr besahen Experten noch einmal die Lage und kamen zu einem erschreckenden Ergebnis. Die Schäden am Gebäude durch Feuer und Rauch waren so umfassend, dass die Schule vorerst geschlossen bleiben muss. Unterricht sei nicht möglich. Am Donnerstagabend teilte die Stadt mit, dass an normalen Schulbetrieb auch am Freitag nicht zu denken sei. Denn mehrere Räume seien durch den Brand beschädigt. „Wann die Räume wieder nutzbar sind ist noch nicht klar“, heißt es in einer Mitteilung. Für die meisten der 1.462 Schüler werde es Angebote auf dem Außengelände der Schule geben. Die Eltern seien informiert worden.

Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Brandes.

Update: Erneutes Feuer nahe der Schule

Nur kurze Zeit nach der erneuten Feuermeldung an der Gesamtschule, erstmals am Dienstag gegen 23.30 Uhr, kam bereits um 1.44 Uhr die nächste Meldung bei der Feuerwehr rein. An der Nöggerathstraße Ecke Herbrüggenstraße war ein Feuer neben einem Altglas-Container ausgebrochen. Hier war Papier in Brand geraten. Der Container stand in unmittelbarer Nähe zu der Gesamtschule.

+++ Essen: Traditions-Bäckerei gibt auf! Inhaber-Sohn spricht Klartext: „Musste es einfach mal loswerden“ +++

Die Feuerwehr konnte das Feuer allerdings löschen, bevor ein großer Schaden entstand. Nun ermittelt die Polizei, ob zwischen den Bränden eine Verbindung bestehen könnte. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung, bittet sie Zeugen um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu möglichen Tätern machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0201 829 0 bei der Essener Polizei melden.