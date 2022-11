Essen: Schon zwei Frauen schwer verletzt! Fahndung nach gefährlichem Mann

Schlimme Vorfälle am Freitagmorgen (25. November) in Essen!

Wie die Polizei meldet, gingen gegen 6.30 Uhr bei der Leitstelle in Essen-Altendorf binnen weniger Minuten gleich zwei Notrufe ein. Bei beidem ging es um denselben Täter, der zwei Frauen verletzt haben soll.

Essen: Zwei verletzte Frauen

Eine der beiden Frauen wurde an der Haskenstraße und die andere an der Helenenstraße verletzt, meldet die Polizei in ihrem Bericht.

Der Tatverdächtige soll ein junger Mann sein, nach dem aktuell gefahndet wird. Dem Bericht nach soll er etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Der Mann hat schwarze Haare und wird als nordafrikanisch beschrieben.

Laut der Polizei soll er mit einer schwarzen, glänzenden Jacke, einer Sporthose und Turnschuhen bekleidet sein, welche Blutanhaftungen haben können.

Laut der Polizei Essen handelt es sich um diesen Tatverdächtigen, Foto: Polizei Essen

Wer den Tatverdächtigen erkannt hat, soll sich sofort über die 110 an den Notruf wenden. Außerdem hat die Polizei auch eine Warnung: „Sprechen Sie den Mann nicht an!“