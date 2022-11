Essen: Menschen sind fassungslos, weil Diebe DAS klauen – „Solche Idioten“

In Essen herrscht dicke Luft! Einige Anwohner sind über das dreiste Verhalten unbekannter Täter schockiert. Diese machen sich in Essen an Dingen zu schaffen, die eigentlich für die Allgemeinheit zu Gute kommen sollen.

In diesem Zusammenhang warnt die Stadt nun vor einem erhöhten Unfallrisiko im Straßenverkehr. Besonders in den Stadtteilen Freisenbruch, Steele, Kray, Frillendorf und Altendorf sowie Frohnhausen, dem Westviertel und dem Nordviertel müssen Autofahrer höllisch aufpassen.

Essen: Stadt macht auf Risiko aufmerksam

Grund dafür sind dreiste Diebe, die in den vergangenen Tagen rund 40 Straßenabläufe gestohlen haben. Die bisher Unbekannten müssen die 50 x 50 Zentimeter großen Gullys aus dem Boden entfernt haben.

„Die Abdeckungen werden nach und nach ersetzt, da der Essener Betriebshof einen gewissen Bestand an Deckeln vorhält. Sofern an Örtlichkeiten für keinen unmittelbaren Ersatz gesorgt werden kann, werden umgehend entsprechende Absicherungen vorgenommen“, erklärt die Stadt. Aufmerksame Bürger, die einen fehlenden Deckel bemerken, sollen sich an die Polizei oder Stadtwerke wenden.

Essen: Anwohner außer sich vor Wut

Aber nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei den Anwohnern sorgt der Diebstahl für Ärger. Auf Facebook kommentiert ein wütender Essener: „Voodoo, Karma, Geißel, Fluch – ich wäre bei solchen Idioten für kreative Retourkutschen durchaus offen.“