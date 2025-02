Wird Essen Teil einer Fußball-EM? Die Stadt will an der Hafenstraße Spiele der Frauen-EM 2029 austragen, hat sich dafür beim DFB beworben. Dort spielt bislang Rot-Weiss Essen „nur“ in der dritten Liga, während im Frauenfußball die SGS Essen stolzer Bundesligist ist. Aber dass sich Nationalspieler in die Pottstadt verirren, ist schon sehr selten.

Das sollte sich ändern, denn Essen rechnete sich gute Chancen aus, Austragungsort des größten Frauenfußball-Wettbewerbs Europas zu werden! Voraussetzung war, dass das Stadion an der Hafenstraße spätestens 2028, also ein Jahr vor Beginn der Europameisterschaft, mehr als 20.000 Sitzplätze vorweisen kann. Eigentlich machbar – jetzt ist die Entscheidung seitens des DFB gefallen!

Essen: Kommen EM-Spiele an die Hafenstraße? Jetzt herrscht Gewissheit

Um die EM austragen zu können, müssten u.a. die vier Stadionecken ausgebaut werden. Die Bewerbungsunterlagen reichte die Stadt in Person von Oberbürgermeister Thomas Kufen (51, CDU) fristgerecht ein. Insgesamt bewerben sich 15 Städte um die Austragung der EM. Jetzt ist klar: Essen ist NICHT dabei!

Diese Entscheidung traf der DFB am Freitag (14. Februar). Der Verband hat sich mit einer „Shortlist“ gegen die Stadt „im Herzen Europas“ entschieden. OB Kufen zeigt sich enttäuscht, sagt: „Die Absage des DFB im Bewerbungsprozess um die EM 2029 ist natürlich sehr schade. Es gab eine große Unterstützung aus Politik und Stadtgesellschaft, Austragungsort für ein solches europaweites Turnier zu werden.“

Stadion-Ausbau soll trotz EM-Aus laufen

Und weiter: „Der Zeitpunkt für eine Bewerbung war offensichtlich zu früh, der Prozess und die Rückmeldung des DFB zeigen aber, dass wir uns mit dem Stadion-Ausbau für die Ausrichtung hochrangiger Sportveranstaltungen qualifizieren. Das ist die gute Nachricht.“ Welche Städte letztlich final Austragungsorte werden, entscheidet der DFB im Juni.

Mehr News:

Im August muss der deutsche Verband dann die finalen Unterlagen an die UEFA weiterreichen. Klar ist: Essen ist nicht dabei. Auch wenn das Stadion trotz EM-Absage ausgebaut werden soll. Vielleicht ja ein kleiner Trost für die vielen Essener Fans…