Essen: Frau geht auf Masken-Muffel in S-Bahn los – mit seiner ekligen Reaktion hatte sie nicht gerechnet

Essen. Widerlicher Vorfall in einer S-Bahn in Essen am Montag. Auf dem Weg der S1 von Bochum nach Dortmund forderte eine Frau (33) aus Essen einen Unbekannten dazu auf, seine Maske zu tragen.

Essen: In der S1 von Bochum nach Dortmund kam es zu einem Ekel-Vorfall. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Die Reaktion des Maskenmuffels hätte ekliger nicht sein können.

Essen: Unbekannter geht auf Frau in S-Bahn los – Polizei ermittelt

Wie die 33-Jährige der Polizei meldete, habe sie den Fahrgast mehrfach darum gebeten, seinen Mund-Nasen-Schutz in der Bahn aufzusetzen.

Doch statt ihrer Bitte nachzukommen, sei der Mann auf sie zugekommen und habe sie mehrfach angehustet. Doch das ist noch nicht alles.

Essen: Frau in S-Bahn bedroht

Immer näher soll der Mann ihr anschließend gekommen und dabei immer aggressiver geworden sein. Er habe sich extra neben sie gesetzt und sei ihr immer weiter bedrohlich auf die Pelle gerückt.

Als die Essenerin letztlich in aus der S-Bahn aussteigen wollte, habe der Unbekannte ihr mit seinem Fahrrad den Weg versperrt. Letztlich schaffte sie es, sich gegen 13.30 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof zu befreien und zeigte den Mann bei der Polizei in Dortmund an.

Die Beamten bitten jetzt um Hinweise möglicher Zeugen und forderten bei der Deutschen Bahn die Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn an.

So wird der Gesuchte beschrieben:

Mann mittleren Alters

weiß-graue Basecap

schwarze Jacke

Du hast etwas gesehen oder kannst Hinweise zu dem Gesuchten liefern. Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0800 6 888 000. (ak)