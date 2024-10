Essen: Schock und Horror wegen Katzen-Klau! Besitzerin verzweifelt – „Gebe nicht auf“

Nicht nur Tierschützern dürfte bei dieser Geschichte der Schrei im Halse stecken geblieben sein, auch viele andere Menschen dürften sich an eine Horror-Geschichte erinnert fühlen. Denn Alexandra W. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) aus Essen (NRW) wurde nicht nur ihr tierischer Schatz gestohlen, auch die Tage danach waren grauenvoll.

Doch sie ist eine Kämpferin und will nicht aufgeben – aber was ist passiert? Ihre Katzen wurden gestohlen. Alle auf einmal – und die Tragödie wird von Tag zu Tag immer schlimmer.

Essen: Baby-Katzen aus Haus gestohlen

Eigentlich wollte Alexandra W. nur eine schöne Zeit in den Niederlanden verbringen, auch ihre Tochter war nicht zu Hause – sie war auf einer Geburtstagsfeier. Doch dass ihr Trip so enden würde, hätte sich die Katzen-Besitzerin nicht träumen lassen. So musste die kleine Familie am Mittwoch (16. Oktober) feststellen, dass ihre vier Kätzchen spurlos aus ihrem Haus in Essen verschwunden waren. Sie wusste es genau – die Tiere wurden gestohlen. Das Merkwürdige? Die Tür war nicht aufgebrochen.

Prompt wurde die Polizei eingeschaltet, denn die verzweifelte Frau erstattete Anzeige. Außerdem schaltete sie zahlreiche Anzeigen in sozialen Netzwerken wie Facebook, Ebay und anderen Plattformen. Warum? Sie suchte Hilfe. Doch obwohl viele Menschen auf den Beitrag reagierten und „alle Daumen gedrückt“ wurden, gab es keinen Lichtblick.

Noch nicht! Denn eine anonyme Person meldete sich bei Alexandra W. und schien zu wissen, wo die Katzen sind. So sollen sie womöglich an einer Tankstelle in Herne zum Kauf angeboten worden sein. Wie ein Mensch nur so etwas tun kann und die Katzen, die für Alexandra „zur Familie gehören“, einfach stehlen und weiterverkaufen kann, ist ihr schleierhaft.

„Ich gebe nicht auf“: Katze-Besitzerin verzweifelt

Alexandra will jetzt den Tankstellen-Besitzer kontaktieren und geht jedem weiteren Hinweis über den Verbleib ihrer Katzen nach. „Ich gebe nicht auf!“ Nicht, bis die Tiere wieder Zuhause und in Sicherheit sind.

Es werden auch hier alle Daumen und Pfoten gedrückt, dass die Person aus Essen ihre Tiere wieder zurückbekommt. Außerdem bleibt zu wünschen, dass die Vierbeiner und die kleine Familie den Vorfall schnell vergessen und wieder zusammen kuscheln können.