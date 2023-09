Essen: Polizei-Großeinsatz ++ Hundertschaft stürmt Wohnung ++ Clan-Einsatz?

Große Aufregung am Montag (11. September) an der Frillendorfer Straße in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN ist die Polizei am Vormittag mit mehreren Mannschaftswagen angerückt.

Demnach stürmte eine Einsatzhundertschaft mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss die Wohnung eines Verdächtigen. Die Beamten sollen auf der Suche nach Beweisen zu einem Kriminalfall mit möglichem Clan-Bezug in Essen gewesen sein.

Essen: Großeinsatz nach Kiosk-Raub

Hinter dem Einsatz soll ein Raub-Überfall am 1. September auf einen Kiosk in Essen stecken. Das konnte ein Sprecher der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN am Montagmittag noch nicht bestätigen.

Auf wen es die Ermittler abgesehen hatten und ob etwas gefunden wurde, ist bislang unklar.

