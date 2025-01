Essen: Burger King ausgeraubt! Brutale Täter lassen Mitarbeiter keine Wahl

Ein Überfall hat sich am Freitagmorgen bei Burger King in Essen ereignet. Als ein Mitarbeiter nur kurz die Filiale verlassen hatte, schlugen die Räuber zu. Nach der brutalen Tat hat die Polizei eine dringende Bitte.

Der Vorfall hat sich am frühen Freitagmorgen (17. Januar) bei Burger King an der Aktienstraße/Lautstraße in Essen-Schönebeck zugetragen. Gegen 1.45 Uhr waren die Türen des Restaurants bereits verschlossen, als ein Mitarbeiter kurz das Gebäude verkließ. Da passierte es!

Essen: Vier Männer lauern Mitarbeiter von Burger King auf

Plötzlich näherten sich vier maskierte Männer dem Angestellten. Einer von ihnen bedrohte den Mitarbeiter von Burger King mit einer Schusswaffe. Der Täter ließ ihm keine Wahl: Er forderte sein Opfer auf, die Tür zu öffnen. Da der Mitarbeiter selbst keinen Schlüssel bei sich trug, musste er an die Tür klopfen – wohl wissend, was dann passieren würde. Eine schlimme Situation. Tatsächlich öffnete ein weiterer Mitarbeiter von innen die Tür, wodurch die vier Räuber in die Filiale von Burger King in Essen gelangten.

+++ Uni Duisburg-Essen: „Grauenhafter Vorfall“ auf Frauen-Klo – Video entsetzt +++

Dort forderten sie die anwesenden Mitarbeiter von Burger King auf, den Tresor zu öffnen. Sie stahlen das darin befindliche Bargeld. Als sich ein weiterer Tresor nicht öffnen ließ, wurde einer der Täter brutal. Er schlug einen 22-jährigen Mitarbeiter mit einer Geldkasse und verletzte ihn – zum Glück nur leicht. Anschließend flüchteten die vier Männer in unbekannte Richtung.

Polizei bittet dringend um Hinweis

Die Tatverdächtigen wurden als 180 bis 185 cm groß mit normaler Statur beschrieben. Sie hätten schwarze Kleidung und schwarze Sturmhauben getragen.

Mehr News:

Die Polizei Essen ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Daher die dringende Bitte: Wer am Freitag gegen 1.45 Uhr im Bereich der Aktienstraße/Lautstraße war und den Vorfall bei wahrgenommen hat oder andere Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.