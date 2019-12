Essen: Nach Schüssen auf Mann (41) in Borbeck – Polizei sucht DIESEN Mann

Essen. Nach dem Schuss auf einen Mann (41) in Essen-Borbeck am 19. Dezember hat die Polizei Essen nun ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Wie berichtet, wurde der Mann auf der Straße Schacht Neu-Cöln in Essen angeschossen. Ein Passant rief sofort den Notruf.

Mit einem Bauchschuss brachten Rettungskräfte das Opfer in ein Krankenhaus. Zwei Männer sollen den Mann aus Brandenburg angegriffen haben. Nach ihrer Tat flüchteten die Täter in Richtung Weidkamp in Essen. Eine Mordkommission übernahm noch in derselben Nacht die Ermittlungen in Essen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass keine scharfe Schusswaffe, sondern eher eine Schreckschuss- oder Gaspistole benutzt wurde.

So werden die Täter beschrieben:

der Schütze war etwa 1,70 Meter groß, der andere 1,90 Meter

beide trugen dunkle Kleidung

beide sahen südländisch aus

sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein

Das LKA hat dieses Phantombild angefertigt:

So soll einer der Täter aus Essen aussehen. Foto: Polizei Essen

Die Polizei bittet unter 0201 8290 um Hinweise zu diesem Mann. (ldi)