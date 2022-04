Essen: Zehn-Zentner-Bombe gefunden! Stadt mit ungewöhnlichem Vorgehen

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Bombenfund in Essen!

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten wurde am Mittwoch (13. April) eine britische Zehnt-Zehnter-Bombe in Essen-Bochold gefunden. Der Blindgänger soll jedoch erst am Donnerstag (14. April) entschärft werden.

Essen: Entschärfung einen Tag nach Bombenfund

Wie die Stadt Essen mitteilt, soll die Bombe erst einen Tag nach ihrem Fund entschärft werden. Grund dafür ist die Evakuierung, die eine längere Vorlaufzeit benötige. Gefunden wurde der Blindgänger an der Erdwegstraße in Höhe der Hausnummer 26.

Das ist die Stadt Essen:

Geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

Seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

War 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Bis die Evakuierung stattfindet, wird die Fundstelle der Bombe überwacht. Die Evakuierung in Bochold soll voraussichtlich um 8.30 Uhr beginnen.

In Essen wurde am Mittwoch eine Zehn-Zehnter-Bombe gefunden. Foto: IMAGO / Klaus W. Schmidt

Für die Anwohner werden Betreuungsstellen eingerichtet. Mit Behinderungen des Straßenverkehrs und des ÖPNV ist zu rechnen, so die Stadt Essen.

Essen: Große Evakuierung – Aufenthalt im Freien untersagt

Alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle werden am Donnerstag bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Im Umkreis von 500 Metern bis 1.000 Metern sollen sich die Bewohner während der Entschärfung in den Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. Ein Aufenthalt im Freien ist untersagt.

Das Bürgertelefon zur Bombenentschärfung wurde unter der Nummer 0201 123-8888 eingerichtet und ist Donnerstag ab 8.00 Uhr erreichbar. (jdo)