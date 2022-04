Essen: Stadt sperrt Straßen für riesiges Oster-Event – DAS musst du jetzt wissen

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

Essen. In Essen steht ein großes TV-Spektakel unmittelbar bevor. Doch dafür müssen auch einige Straßen gesperrt werden. Hier erfährst du, mit was du am Mittwoch rechnen musst-

Mit dem Musik-Live-Event „Die Passion“ zeigt RTL am kommenden Mittwoch (13. April) die letzten Stunden im Leben von Jesus – und das in moderner Form mit bekannten Pop-Hits mitten in Essen auf dem Burgplatz!

Essen: Große TV-Show bringt Einschränkungen für Autofahrer mit sich

Das Event in der Innenstadt beginnt am Mittwoch um 20.15 Uhr und wird live im Fernsehen und online übertragen. Darüber hinaus wird es einen Prozessionszug geben, der vom Markplatz Rüttenscheid in Richtung Innenstadt ziehen wird.

In Essen laufen auf dem Burgplatz grade die Aufbauarbeiten für die Passion. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die Show. Zahlreiche bekannte Sänger, wie zum Beispiel Alexander Klaws, und Schauspieler, wie beispielsweise Hennig Baum, werden in der Passionsgeschichte eine Rolle spielen. So soll dem Publikum die Ostergeschichte näher gebracht werden.

Essen: Autofahrer aufgepasst! HIER müsst ihr mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen

So viele bekannte Gesichter in der Stadt – klingt eigentlich nach einer guten Werbung für Essen, oder? Allerdings müssen Autofahrer im Vorfeld und auch noch danach mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Vor allem in der Innenstadt und zeitweise auch in Rüttenscheid und im Südviertel.

------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

-----------------

Die Fläche vor dem Dom am Burgplatz stellt den zentralen Bestandteil der gesamten Veranstaltung dar. Wegen der umfangreichen Aufbauarbeiten ist der gesamte Burgplatz bereits seit vergangener Woche gesperrt. Entlang der Schützenbahn wurden im Bereich der Zufahrt zum Burgplatz außerdem Halteverbote eingerichtet. Diese gelten noch bis Freitag (15. April).

Essen: TV-Prozessionszug zieht durch die Stadt

Zeitgleich zum Beginn des Live-Events auf dem Burgplatz bewegt sich ab 20.15 Uhr der Prozessionszug vom Marktplatz Rüttenscheid in Richtung Innenstadt. Der Zug führt über die Rüttenscheider Straße, die Huyssenallee am Hauptbahnhof vorbei, über den Willy-Brandt-Platz bis zum Burgplatz. Dort soll er gegen 22 Uhr eintreffen.

Der Einlass für die Zuschauer erfolgt am Mittwoch ab 18 Uhr an der Ecke Ilse-Menz-Weg / I. Dellbrügge, dem Durchgang zwischen der Volkshochschule und dem Burggymnasium. Die I. Dellbrügge wird deswegen im Bereich zwischen der Straße Schwarze Meer und Akazienallee ab sofort und bis Donnerstag (14. April, 22 Uhr) voll gesperrt.

--------------------

---------------------

Essen: Rüttenscheider Markt wird gesperrt

Außerdem wird der Rüttenscheider Markt als Startpunkt des Prozessionszuges am Mittwoch (13. April) komplett gesperrt. Während des Prozessionszuges musst du entlang der Route mit Verkehrseinschränkungen rechnen. (cf)