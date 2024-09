Essen: Brand-Drama im Mehrfamilienhaus – Mann stirbt

Schreckliches Drama in Essen! Ein Mann (56) kam bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ums Leben.

Das schreckliche Unglück ereignete sich bereits am Samstag (21. September). Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus in der Legrandallee in Essen-Bochold informiert.

Essen: Sechs Bewohner konnten evakuiert werden

Am Einsatzort war bereits dichter Rauch zu sehen. Sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden sofort evakuiert. Doch eine Person schaffte es nicht mehr rechtzeitig aus der Feuer-Hölle heraus.

Als die Feuerwehr in das zweite Obergeschoss des Hauses gelang, fanden sie eine reglose Person auf. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Doch dort konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Der Mann verstarb am Sonntagmorgen (22. September) an seinen schweren Verletzungen.