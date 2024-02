Essen: Jetzt kommt es knüppeldick – jede Menge Baustellen schränken den Verkehr ein

Wer in den kommenden Tagen und Monaten in Essen mit dem Auto unterwegs ist, sollte starke Nerven mitbringen. Ab dem 19. Februar sind zahlreiche Baustellen in der Stadt angekündigt, die für mächtig Ärger und Wartezeit sorgen könnten. Betroffen sind viele Stellen – vom Südviertel bis hin zum Stadtteil Kupferdreh. Die „WAZ“ berichtete über die zahlreichen Baustellen in der Ruhrpottstadt.

Essen: Massive Verkehrseinschränkungen durch Baustellen

Die neue Woche startet für die Autofahrer aus NRW gar nicht gut. In Essen müssen in der kommenden Zeit einige Minuten mehr für den Weg zur Arbeit und zum Einkaufen eingeplant werden. Im Südviertel warten gleich zwei neue Baustellen auf die Essener.

Seit dem 17. Februar erneuert die Ruhrbahn auf der Moltekestraße die Gleise. Der Abschnitt zwischen Rellinghauser und Gutenbergstraße ist dabei in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, Autofahrer werden von der Stadt gebeten, den gesamten Bereich großräumig zu umfahren. Voraussichtlich werden die Arbeiten der Ruhrbahn bis Donnerstag, 22. Februar, andauern.

Die zweite Baustelle im Südviertel befindet sich in der Konprinzenstraße, in der Nähe der Ruhralle. Hier finden an der Eisenbahnbrücke Bauarbeiten statt, weshalb es im Abschnitt der Kreuzungen Richard-Wagner-Straße und Kurfürstenstraße für drei Wochen jetzt jeweils nur eine Fahrspur pro Richtung gibt, wie die „WAZ“ berichtet. Bis zum 11. März sollen diese Arbeiten andauern. Auch hier sollen Autofahrer das Gebiet großräumig umfahren, was jedoch für erhebliche Beeinträchtigungen sorgen könnte.

Neue Baustelle in Essen-Überruhr

Nicht minder betroffen ist die Konrad-Adenauer-Brücke in Essen-Überruhr, die die Stadtteile Bergerhausen mit Überruhr verbindet. Hier beginnen die Stadtwerke mit Bauarbeiten, die bis Mitte Mai andauern sollen. Auf der Langenberger Straße in Fahrtrichtung Überruhr ist so lange nur eine von zwei Fahrspuren frei. Eine Baustellenampel wird den Verkehr regeln. Dennoch sollten sich Autofahrer auf einige Minuten mehr einstellen.

Und damit nicht genug. Auch auf einer ganz bestimmten Straße Richtung Velbert und Hattingen sind für die kommenden Wochen Bauarbeiten angesetzt. Alle Autofahren aus Essen müssen nun starke Nerven und einige Minuten mehr mitbringen.