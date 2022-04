Essen: Drama am Baldeneysee – Person geht unter! Lebensgefahr

Essen. Schlimmes Unglück am Baldeneysee in Essen am Samstag (9. April). Nach Informationen von DER WESTEN ist dort am Mittag eine Person ins Wasser gestürzt.

Gegen 13.20 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Essen ein. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, soll ein Mann zum Helden geworden sein.

Essen: Person stürzt in Baldeneysee und droht zu ertrinken

Die Feuerwehr Essen wurden zur Freiherr-vom-Stein-Straße gerufen.

Bilder zeigen, dass die Person im Bereich des Boothauses des Essener Turn- und Fechtklubs (ETUF) ins Wasser gefallen sein muss.

Am Baldeneysee in Essen musste eine Person gerettet werden. Foto: Justin Brosch

Ein Mann beobachtete, wie die Person im See zu ertrinken drohte und zögerte keine Sekunde. Er eilte hinterher und zog die hilflose Person aus dem Baldeneysee.

Drama am Baldeneysee: Person in Lebensgefahr

An Land begann der Ersthelfer mit der Reanimation der in Lebensgefahr schwebenden Person.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte übernahmen schließlich und brachten die Person mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Wie es zu dem Unglück am Baldeneysee kommen konnte, ist bislang unklar. Auch liegen keine offiziellen Informationen zum Zustand des Opfers vor. Auch Alter und Geschlecht der Person sind nicht bekannt. (ak)