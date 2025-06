Essen: Jetzt ist es offiziell! Parkgebühren am Baldeneysee kommen

Der Baldeneysee in Essen zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Ob Spaziergänge, Wassersport oder Radtouren – der idyllische See zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Doch wer demnächst mit dem Auto kommt, muss sich auf Änderungen einstellen. Denn ab der zweiten Augustwoche werden bestimmte Parkplätze am Baldeneysee in Essen kostenpflichtig.

Parkgebühren und Saisonregelung in Essen

Die neuen Gebührenregeln betreffen den Regattaturm und die Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Stadtrat von Essen hat dies mit schwarz-grüner Mehrheit beschlossen. Bis dahin bleibt das Parken jedoch kostenlos. Kritiker wie die SPD und das Essener Bürgerbündnis kritisieren die Einführung. Sie sehen die Regelung vor allem als zusätzliche Belastung für die Bürger.

+++ Bürgergeld: Obdachloses Paar verprasst das Geld – 900 Euro für Essen +++

Gebührenpflichtiges Parken ist täglich zwischen 10 und 17 Uhr notwendig. Bis 15 Minuten bleibt das Abstellen des Fahrzeugs kostenlos. Danach greifen schrittweise höhere Tarife. Das Tagesticket kostet maximal fünf Euro. In den übrigen Monaten, wenn die Auslastung geringer ist, bleibt das Parken kostenfrei.

Weitere Meldungen aus der Region:

Parkzeit und Kosten am Baldeneysee

Die Parkgebühren gelten lediglich in der Zeit vom 15. April bis 15. Oktober. Damit reagiert die Stadt auf die starke Auslastung in der Tourismussaison. FDP-Vertreter Schreyer äußerte Zweifel am offiziellen Ziel: „Die Begründung stimmt nicht.“ Er glaubt, dass Essen mit der Maßnahme vor allem die Einnahmen steigern wolle. Das sind die zukünftigen Tarife:

1 bis 15 Minuten: 0 Euro

16 bis 30 Minuten: 0,40 Euro

31 bis 45 Minuten: 0,50 Euro

46 bis 60 Minuten: 0,60 Euro

61 bis 120 Minuten: 0,60 Euro je angefangene 15 Minuten

Ein Tagesticket kann für 5 Euro gelöst werden.

Sportvereine am See profitieren von einer Sonderregelung. Essen stellt ihnen einen kostenlosen Parkplatz im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße zur Verfügung. Geplant sind 29 Schotterstellplätze. In Gesprächen stellte sich heraus, dass viele Vereine über keine eigenen Flächen verfügen. Essen prüft daher zusätzliche Optionen rund um das Regattahaus.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.