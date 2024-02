Essen: Experten warnen! Gefährlicher Tierart breitet sich aus

Schon lange sind unsere Honigbienen in Deutschland gefährdet. Neben dem Nahrungsmangel in der Landschaft machen auch Parasiten den brummenden Tierchen zu schaffen. Fast jede zehnte Wildbienenart ist in Europa vom Aussterben bedroht. Eine Entwicklung, die Imkern, Tierschützern und Co. schwere Sorgen bereitet.

Nun gibt es eine weitere besorgniserregende Entwicklung, die nun auch Essen erreicht hat. Experten sprachen bereits eine Warnung aus: Eine gefährliche Tierart breitet sich gerade in der Ruhrpottstadt aus.

Essen: Bedrohliche Tiere im Anmarsch

Schon seit einigen Jahren breitet sich die asiatische Hornisse (Vespa velutina) in Europa aus. Während das in der vergangenen Zeit weit weg von uns stattfand, betrifft es jetzt akut den Ruhrpott. Der Kreisimkerverband Essen e. V ist sich sicher: Die gefährliche Hornissenart hat nun Essen erreicht. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Insekt vereinzelt innerhalb der Stadt gesichtet. Und eins ist klar– die Folgen dieser Invasion werden wir schon bald merken.

Es ist keine Neuigkeit mehr, dass diese Hornissenart einen ganz besonders großen Appetit auf Bienen hat. Daher ist sie eine akute Gefahr, sowohl für die vom Imker betreuten Honigbienen, aber auch für Wildbienen und andere Insekten, wie es in einer Mitteilung des Kreisimkersverbandes heißt. Die heimischen Bienen aus Essen sind in Gefahr!

Trotzdem: Nicht töten!

Trotz der Gefährdung, die von der neuen Tierart ausgeht, warnen die Imker davor, die Hornissen zu töten. Schließlich stehen europäische Hornissen unter einem besonderen Schutz. Wer vermutet, eine Asiatische Hornisse zu sichten, soll seinen Verdachtsfall mit Fotos dokumentieren. Diese können dann zusammen mit einer Ortsangabe an den Kreisimkerverband oder die untere Naturschutzbehörde weitergegeben werden. Die Experten kümmern sich dann um alles Weitere.

Wer sich für den Schutz der heimischen Bienen einsetzen möchte und mehr über die gefährliche asiatische Hornisse erfahren will, für den findet am Samstag, dem 02. März um 9 Uhr in Essen eine kostenlose Infoveranstaltung statt. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Imker.