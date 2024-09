Essen: Messer-Angriff auf Obdachlosen – Mann rettet sich blutüberströmt in Spielhalle

Heftige Messer-Attacke in Essen! Im Stadtteil Altenessen wurde am Samstagabend (21. September) ein 34-jähriger Obdachloser mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Blutüberströmt konnte er sich noch in eine Spielhalle an der Altenesser Straße/Hospitalstraße schleppen.

Besucher hatten den Notruf alarmiert und leisteten Erste Hilfe. Der 34-Jährige, bei dem es sich um einen Obdachlosen handeln soll, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr. Doch die Polizei Essen ermittelt nun wegen versuchten Totschlags – und bittet um Mithilfe.

Essen: Warum wurde der Mann angegriffen?

Noch sind die Hintergründe der brutalen Tat vollkommen unklar. Gegen 19 Uhr tauchte ein Obdachloser blutend in einer Spielhalle in Essen-Altenessen auf. Doch wer ihn so schwer verletzte, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte, ist weiterhin unklar. Der 34-Jährige selbst soll zu der Messer-Attacke bislang noch keine zielführenden Angaben gemacht haben.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wurde eine Mordkommission eingeleitet. Die Ermittlungen wegen Totschlags laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet seit Mittwoch (25. September) Zeugen, die im Umkreis der Spielhalle in Essen-Altenessen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die in dem Fall Licht ins Dunkel bringen können, sich zu melden.

Du kannst Angaben zur Messer-Attacke machen? Dann melde dich bei den Ermittlern per Telefon unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

