Essen: Beliebtes Café öffnet derzeit nur für einen einzigen Gast – DAS ist der traurige Grund

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Seit Kurzem werden im „DeinKult“-Café in Essen keine Gäste mehr bedient. Besitzer Eyyüphan Duy und seine Frau Neslihan hatten keine andere Wahl.

In nur drei Jahren wurde in dem Café in Essen sechs Mal eingebrochen. Nach dem letzten Mal war Schluss. Für einen Gast macht der Besitzer jedoch eine Ausnahme.

Essen: SIE wird immer noch bedient

Jeden Morgen öffnet Eyyüphan nur für eine Stammkundin seine Türen. Wie die „WDR Lokalzeit Ruhr“ berichtet, bekommt Bärbel Gottschalk trotz der Schließung auch weiterhin noch ihren Kaffee und ihr Brötchen von dem Besitzer höchstpersönlich an den Tisch serviert.

Essen: Betreiber Eyyüphan Duy öffnet jeden Tag sein Cafe für eine Gästin. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mutterseelenallein sitzt die Rentnerin in dem Lokal, schaut aus dem Fenster und trinkt genüsslich ihren Kaffee. Doch, dass ihr dieses Privileg zuteilwird, hat einen traurigen Hintergrund.

Essen: Rentnerin sitzt jeden Morgen allein im Café – DAS ist der traurige Grund

Denn wenn die Rentnerin nicht in ihr Lieblingscafé in Altenessen gehen könnte, dann würde sie zuhause alleine an ihrem Frühstückstisch sitzen müssen. „Ich weiß, wie es ist alleine zu sein. Und wenn man einen Punkt hat, wo man gerne hingeht und wenn die Türen geschlossen sind, wie es dann ist. Das ist eine Herzensangelegenheit“, sagt Eyyüphan.

Die 69-Jährige ist dankbar für die Herzlichkeit ihres Lieblingswirtes. „Dass ich hier auch wirklich gerne gesehen bin“, mache sie glücklich.

Essen: „DeinKult“ Cafe für immer geschlossen?

Am liebsten würde Besitzer Eyyüphan wieder für alle seine Gäste öffnen. Wann das wieder der Fall sein soll und die ganze Geschichte rund um die Einbruch-Serie, hat er im Interview mit DER WESTEN verraten. Hier mehr dazu >>>