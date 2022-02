Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Mega-Feuerwerk in der Innenstadt – das steckt dahinter

Essen. Riesen-Pyro-Show in Essen!

Zum Jahreswechsel ist die große Feuerwerks-Party ausgeblieben. Doch in der Nacht auf Dienstag sah das in Essen ganz anders aus.

Denn da erhellten plötzlich Hunderte Raketen den Nachthimmel von Essen. Doch mit dem Jahreswechsel hatte das Feuerwerk natürlich nichts zu tun.

So feierten in dieser Nacht Fans von Rot-Weiss Essen den Geburtstag ihres heißgeliebten Fußballvereins.

Der RWE feiert am 1. Februar 2022 sein 115-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass zündeten Fans des Essener Traditionsvereins in der Nacht mehr als 100 Feuerwerksbatterien.

Essen: Mitten in der Nacht entzündeten RWE-Fans zahlreiche Feuerwerks-Batterien. Foto: Justin Brosch

Das ist Rot-Weiss Essen:

Größter Fußballverein in Essen

Gegründet am 1. Februar 1907 als SV Vogelheim

Nach mehreren Zusammenschlüssen spielt der Verein seit 1923 als Rot-Weiss Essen

Größte Erfolge: Deutscher Meister 1955, DFB-Pokalsieger 1953

2010 musste RWE einen Insolvenzantrag stellen

Heute spielen die Essener in der Regionalliga West

Nach Angaben der Polizei Essen hätten sich viele Anwohner wegen des nicht genehmigten Feuerwerks gemeldet. Die Verantwortlichen seien bislang nicht ermittelt worden. Es habe allerdings ersten Einschätzungen zufolge auch keine Schäden gegeben.

Gelingt Rot-Weiss Essen der große Coup?

Der Enthusiasmus der RWE-Fans im Jahr des 115-jährigen Bestehens ist mehr als verständlich. Denn die Essener grüßen derzeit vom Platz an der Sonne in der Regionalliga West.

Rot-Weiss Essen liegt mit 50 Punkten zwei Punkte vor Preußen Münster auf dem ersten Rang. Die Essener haben allerdings ein Spiel weniger absolviert und haben noch die Chance, den Abstand auf fünf Punkte zu vergrößern.

Am letzten Spieltag gelang RWE der absolute Big Point. Gegen Verfolger Wuppertaler SV gelang den Essenern ein 2:1-Heimsieg. Damit liegen die Wuppertaler nun vier Punkte hinter ihrem Erzrivalen.

Der Aufstieg in die 3. Liga ist in diesem Jahr also zum Greifen nah. Bleibt nur zu hoffen, dass bald wieder mehr Fans ins Stadion können, um den möglichen langersehnten Erfolg feiern zu können. (ak)

