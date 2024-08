Essen: Polizist bei AfD-Gegendemo krankenhausreif geprügelt – jetzt will „Aktenzeichen XY“ helfen

Vor rund zwei Monaten befand sich die Stadt Essen gefühlt im Ausnahmezustand. Am Wochenende vom 29. auf den 30. Juni fand in der Grugahalle der AfD-Parteitag statt – begleitet von zahlreichen Demonstrationen und hohen Sicherheitsmaßnahmen (>> DER WESTEN war live vor Ort).

Erfolgslos hatte die Stadt Essen versucht, den Parteitag der Rechtsaußen-Partei zu verhindern. Während der Veranstaltung zogen auch mehrere Gegendemonstranten durch die Innenstadt, um sich klar gegen die AfD und ihre Inhalte zu positionieren (>> hier mehr dazu). Doch die emotional aufgeheizte Stimmung kochte stellenweise über.

Ein Polizist wurde bei einer Gegendemo während des AfD-Parteitags brutal attackiert. Die Ermittlungen zur Identität des Angreifers gestalten sich jedoch als so schwer, dass nun das ZDF und „Aktenzeichen XY … ungelöst“ dabei helfen sollen.

Essen: Polizist bei AfD-Gegendemo verletzt

Am Mittwoch (21. August) um 20.15 Uhr behandelt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ den brutalen Angriff auf einen Polizisten der Bereitschaftspolizei, der am 29. Juni 2024 in Essen im Einsatz war. Er und mehrere seiner Kollegen wurden während einer Gegendemonstration zum AfD-Parteitag von Demonstranten attackiert.

Der besagte Beamte lag bereits am Boden, als die Protestierenden weiter auf ihn eintraten. Der schwer verletzte Polizist landete im Krankenhaus, während die feigen Angreifer wieder in der Demo-Menschenmenge verschwanden.

„Aktenzeichen XY“ soll helfen

Zwar gibt es Videoaufnahmen, die den Haupttäter zeigen – doch obwohl die Fotos der Öffentlichkeit nur einen Tag später gezeigt wurden, konnte die Identität des mutmaßlichen Polizistenschlägers auch nach knapp zwei Monaten noch nicht geklärt werden. Ein landesweiter Aufruf über die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ soll den Fall der breiten Masse nun noch einmal ins Gedächtnis rufen.

„Der brutale Angriff auf unseren Kollegen hat uns sehr getroffen. Wir hoffen, dass wir durch die bundesweite Ausstrahlung entscheidende Hinweise erhalten, um den Tatverdächtigen zu identifizieren“, so Ulrich Bauerdiek, Erster Kriminalhauptkommissar, der am Mittwochabend live bei Moderator Rudi Cerne im ZDF-Studio sein wird.

Hinweise nimmt die Essener Polizei während der TV-Sendung unter der Nummer 0201/829 829-0 entgegen.